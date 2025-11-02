PKK/YPG'nin Halep'te döşediği mayının patlamasıyla bir Suriye askeri öldü

Suriye'de Halep ilinin doğusunda Tişrin Barajı yakınlarında, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’nin döşediği mayınları temizlemeye çalışan bir Suriye ordusu mensubu yaşanan patlamada yaşamını yitirdi.Abone ol
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye konuşan askeri bir kaynak, Halep'in doğusundaki Tişrin Barajı çevresine SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG tarafından yerleştirilen bir mayının patladığını bildirdi.
Kaynak, bölgede mayın temizleme çalışmaları yürüten Suriye ordusuna bağlı bir askerin patlayıcıyı etkisiz hale getirmeye çalıştığı sırada hayatını kaybettiğini aktardı.