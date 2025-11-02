Şirin Payzın, İtalya'daki tarihi sarayda evlendi! Eşi Turgay Gümüş kimdir?
Gazeteci Şirin Payzın, Turgay Gümüş ile dünyaevine girdi. Çiftin nikahı, İtalya'nın Venedik kentinde bulunan tarihi bir sarayda kıyıldı.
Gazeteci Şirin Payzın, İtalya'nın Venedik şehrinde Grand Canal üzerinde bulunan Palazzo Contarini Polignac sarayında Turgay Gümüş ile evlendi.
OdaTV'nin haberine göre 57 yaşındaki Payzın ile iş insanı Gümüş'ün nikah törenine çiftin yakın dostları katıldı.
16'ncı yüzyılın başlarında Venedikli soylu Contarini ailesi için inşa edilen sarayda oldukça zarif bir evlilik törenini tercih eden çift, nikah töreni sonrası konuklarına özel yemek ve içkili bir eğlence düzenledi.
Turgay Gümüş kimdir?
Payzın'ın hayatını birleştirdiği iş insanı Turgay Gümüş, özellikle şarap üretimi alanında ön plana çıkan isimler arasında yer alıyor. Gümüş, İzmir'in Çeşme ilçesinde butik bir şaraphanede şarap üretimi gerçekleştiriyor.