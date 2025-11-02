BIST 10.972
DOLAR 42,06
EURO 48,56
ALTIN 5.412,39

Şirin Payzın, İtalya'daki tarihi sarayda evlendi! Eşi Turgay Gümüş kimdir?

|
Şirin Payzın, İtalya'daki tarihi sarayda evlendi! Eşi Turgay Gümüş kimdir?

Gazeteci Şirin Payzın, Turgay Gümüş ile dünyaevine girdi. Çiftin nikahı, İtalya'nın Venedik kentinde bulunan tarihi bir sarayda kıyıldı.

Şirin Payzın, İtalya'daki tarihi sarayda evlendi! Eşi Turgay Gümüş kimdir? - Resim: 1

Gazeteci Şirin Payzın, İtalya'nın Venedik şehrinde Grand Canal üzerinde bulunan Palazzo Contarini Polignac sarayında Turgay Gümüş ile evlendi. 

15
Şirin Payzın, İtalya'daki tarihi sarayda evlendi! Eşi Turgay Gümüş kimdir? - Resim: 2

OdaTV'nin haberine göre 57 yaşındaki Payzın ile iş insanı Gümüş'ün nikah törenine çiftin yakın dostları katıldı. 

25
Şirin Payzın, İtalya'daki tarihi sarayda evlendi! Eşi Turgay Gümüş kimdir? - Resim: 3

16'ncı yüzyılın başlarında Venedikli soylu Contarini ailesi için inşa edilen sarayda oldukça zarif bir evlilik törenini tercih eden çift, nikah töreni sonrası konuklarına özel yemek ve içkili bir eğlence düzenledi. 

35
Şirin Payzın, İtalya'daki tarihi sarayda evlendi! Eşi Turgay Gümüş kimdir? - Resim: 4

Turgay Gümüş kimdir?

Payzın'ın hayatını birleştirdiği iş insanı Turgay Gümüş, özellikle şarap üretimi alanında ön plana çıkan isimler arasında yer alıyor. Gümüş,  İzmir'in Çeşme ilçesinde butik bir şaraphanede şarap üretimi gerçekleştiriyor.

45