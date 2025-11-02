Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 11 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kırmızı bülten ile aranan 9, ulusal seviyede haklarında arama kararı olan 2 şüphelinin Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya şüphelilerden 6'sının Gürcistan 3'ünün ise Almanya'dan iadelerinin sağlandığını vurguladı.

Arnavutluk ve Belçika'dan da 2 şüpheli Türkiye'ye getirildiğini duyuran Yerlikaya açıklamasında "Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kim nerede yakalandı?

“Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Kooperatif Yöneticilerinin Kooperatifin Faaliyeti Kapsamında Dolandırıcılık” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

“Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan R.A. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

“İş Yerinde Silahla Yağmaya Teşebbüs, Silahla Geceleyin İş Yerinde Yağma, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Taşıma, Silahla Tehdit ve Suç Üstlenme” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.İ. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

“Çocuğun Cinsel İstismarı ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan R.O. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

“Silahla Birden Fazla Kişi ile Birlikte Konutta Geceleyin Yağma” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Z.Y. isimli şahıs ALMANYA’da,

“Kasten Öldürme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan G.Y. isimli şahıs ALMANYA’da,

“Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan E.L. isimli şahıs ALMANYA’da,

“Tasarlayarak Öldürme, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma, Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan U.Ç. isimli şahıs ARNAVUTLUK’ta,

“Hırsızlık (2 kez), Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme (2 kez), Mala Zarar Verme (2 kez), İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan T.C. isimli şahıs BELÇİKA’da,

“Dolandırıcılık, Mühür Bozma, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, 1072 Sayılı Kanuna Aykırılık” suçlarından Ulusal seviyede aranan S.V. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

“Dolandırıcılık, Güveni Kötüye Kullanma, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Hırsızlık” suçlarından Ulusal seviyede aranan A.G. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da yakalandı ve ülkemize geri getirildi.