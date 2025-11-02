BIST 10.972
DOLAR 42,06
EURO 48,56
ALTIN 5.412,39
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

13 yaşındaki arkadaşını boğazından bıçaklayan şüpheli hakkında karar

13 yaşındaki arkadaşını boğazından bıçaklayan şüpheli hakkında karar

Beyoğlu'nda tartıştığı 13 yaşındaki arkadaşını bıçakla yaralayan şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Abone ol

Hacıahmet Mahallesi'nde, okul çıkışında sokakta tartıştığı sınıf arkadaşı M.A'yı henüz bilinmeyen nedenle bıçakla boğazından yaralayan aynı yaştaki E.D'nin, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen E.D, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beyoğlu'nda 31 Ekim'de, arkadaşının boğazından bıçakla yaraladığı M.A, koşarak olay yerinden uzaklaştıktan bir süre sonra sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılırken, şüpheli E.D. de polis ekiplerince yakalanmıştı.

Öğrencilere katliam tehdidi

E.D.'nin okuduğu okulda bulunan öğrencileri "Yarın sabah okulda katliam var" diyerek tehdit ettiği iddia edilmişti. Bu sözleri duyan M.A.'nın ise E.D.'yi uyardığı ve bu sebeple aralarında tartışma çıktığı öne sürülmüştü. 

ÖNCEKİ HABERLER
İlköğretim öğrencilerini ilgilendiriyor! Yeni bir ders daha görecekler...
İlköğretim öğrencilerini ilgilendiriyor! Yeni bir ders daha görecekler...
İsrail saldırısında bacağını kaybeden TRT Arabi kameramanı konuştu
İsrail saldırısında bacağını kaybeden TRT Arabi kameramanı konuştu
DHL Group, Türkiye'ye yatırımlarına devam edecek: İlk başta...
DHL Group, Türkiye'ye yatırımlarına devam edecek: İlk başta...
MİT, yıllar sonra İngiliz Kemal'in belgesini paylaştı
MİT, yıllar sonra İngiliz Kemal'in belgesini paylaştı
Alperen Şengün farkını ortaya koydu! Rockets, Celtics'i farklı yendi
Alperen Şengün farkını ortaya koydu! Rockets, Celtics'i farklı yendi
Reha Muhtar uçağı kaçırınca deliye döndü! Havaalanı personeli şokta...
Reha Muhtar uçağı kaçırınca deliye döndü! Havaalanı personeli şokta...
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 11 kişi yakalandı
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 11 kişi yakalandı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Faruk Fatih Özer açıklaması! Cezaevinde ölü bulunmuştu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Faruk Fatih Özer açıklaması! Cezaevinde ölü bulunmuştu
Hatay'da bir hayırsever mahalledeki 30 kişinin markete olan borcunu kapattı
Hatay'da bir hayırsever mahalledeki 30 kişinin markete olan borcunu kapattı
Rus hastanın çaresizliği Türkiye'de son buldu! Ağrısız şekilde yürüyor...
Rus hastanın çaresizliği Türkiye'de son buldu! Ağrısız şekilde yürüyor...
İsrail Dışişleri Bakanı Saar'dan Hizbullah iddiası
İsrail Dışişleri Bakanı Saar'dan Hizbullah iddiası
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 721 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 721 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi