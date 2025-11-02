İsrail saldırısında bacağını kaybeden TRT Arabi kameramanı konuştu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaralanarak sağ bacağı ampute edilen TRT Arabi kameramanı Sami Şehada, İsrail'in gazetecileri hedef alarak Gazze'deki katliamları dünyadan gizlemeye çalıştığını ancak bunda başarılı olamadığını söyledi.

İstanbul'da düzenlenen "TRT World Forum 2025"e katılan Şehada, AA muhabirine, Gazze'de yaşanan soykırım, bacağını kaybetmesi, gazetecilerin öldürülmesi ve İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri susturma planlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'nda 2024'te İsrail tankından atılan mermiyle yaralanan ve bacağını kaybeden Şehada, saldırı anında bilincinin yerinde olduğunu ve 2 yıl boyunca Gazze'de yaşanan tüm katliamları nasıl izlediyse bacağını kaybedişini de aynı şekilde izlediğini ve her anını gördüğünü dile getirdi.

İsrail, durmasını istedi ancak o koltuk değnekleriyle devam etti

Saldırının açık bir alanda gerçekleştiğini ve sırtında basın yeleği, başında kaskıyla herkesin onun gazeteci olduğunu bildiğini aktaran Şehada, "Amaçları beni durdurmaktı. İsrail'in sivillere karşı işlediği suçları belgelememe ve kameramla gerçekleri aktarmama engel olmak istediler." dedi.

Kamerasının hayatının bir parçası olduğunu ve saldırıdan hemen sonra ilk iş olarak kamerasını sorduğunu anlatan Şehada, şöyle konuştu:

"Başaramadılar. Beni bu gerçeği aktarmaktan, çalışmaya devam etmekten, İsrail'in suçlarını tüm dünyaya yaymaktan alıkoyamadılar. Saldırıdan iki hafta sonra işime geri döndüm. Hastane yatağındayken bile, doktorlara 'İşe döneceğim, gerekirse koltuk değnekleriyle dönerim' demiştim ve gerçekten de iki hafta sonra koltuk değnekleriyle döndüm."

İsrail, katliamlarını "sessizce" gerçekleştirmek istedi

Şehada, Gazze'de son iki yılda yaşananların, sayılamayacak kadar çok katliamın, küçücük coğrafyada yaşanan ağır yıkımın, iki milyon insanın üzerine atılan dört nükleer bombaya eşdeğer patlayıcının insan aklının bile kaldıramayacağı şeyler olduğunu vurguladı.

Gazze'deki Filistinli gazetecilerin bu katliamların ortasında hayatta kalmanın yollarını öğrenmek zorunda kaldığını kaydeden Şehada, İsrail'in gazetecileri doğrudan ve kasıtlı olarak hedef aldığına, savaşın başından bu yana da yabancı basının Gazze’ye girmesini engellediğine dikkati çekti.

Şehada, "İsrail, Gazze'den dünyaya görüntü akışı olmasını istemedi. Bizi sessizce öldürmek istedi. Ama Filistinli gazeteci sorumluluğunu yerine getirdi ve toprağını terk etmedi. Filistinli gazeteci, gazeteci olmadan önce dava adamıydı. Onu susturmaya çalıştılar ama o aksine sesini daha da yükseltti ve görüntüleri dünyaya ulaştırdı." diye konuştu.

İsrail'in hedefine ulaşmak için gazetecileri ve ailelerini öldürdüğünü, evlerini yıktığını vurgulayan Şehada, ama buna rağmen görüntülerin Gazze dışına çıkıp tüm dünyaya ulaştığını, gazetecilerin çabası sayesinde dünya genelinde Gazze'ye ve Filistin'e çok büyük bir destek oluştuğunu ifade etti.

Batı medyasının kaynağı İsrail anlatısıydı

Batı medyasının İsrail'in saldırılarına çok fazla yer vermemesiyle ilgili de değerlendirmede bulunan Şehada "Batı, halkın Gazze'de neler olduğunu görmesini istemiyordu çünkü Gazze'ye yönelik savaşta Batı'nın da payı vardı. Bu nedenle Filistin'in değil İsrail'in anlatısını kaynak olarak aldılar ve Gazze'den çok sınırlı şekilde haber yaptılar." dedi.

"Batı medyası bu gerçeklerin insanlara ulaşmasını engellemek için çok çabaladı ama yine de başaramadı. Çünkü işlenen suçun boyutu ve soykırım o kadar büyüktü ki bunları gizlemek mümkün değildi." diyen Şehada, Filistinli gazeteciler sayesinde bu görüntülerin dünyaya ulaştığını sözlerine ekledi.