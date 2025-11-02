BIST 10.972
DOLAR 42,06
EURO 48,56
ALTIN 5.412,39
Beşiktaş'ta Hasan Arat, 1 yıl kulüp üyeliğinden ihraç edildi

Beşiktaş'ta eski başkan Hasan Arat, geçici süreyle 1 yıl kulüp üyeliğinden ihraç edildi.

Beşiktaş Kulübünün Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu Toplantısı, Sinan Erdem Salonu'nda gerçekleştirildi.

Beşiktaş Kulübü 2025 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda sevk edildiği disiplin kurulu tarafından 1 yıl süreyle kulüp üyeliğinden uzaklaştırılan eski başkan Hasan Arat'ın cezası oylandı.

Yapılan oylamada Arat, oy çokluğuyla üyelikten geçici olarak 1 yıllığına çıkarıldı.

Kavgaya karışmıştı

Beşiktaş Kulübünün 12 Nisan'da gerçekleştirilen olağan divan kurulu toplantısında Arat, kürsüdeki konuşması esnasında eski divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk'le gerginlik yaşamış ve tartışmanın fiziki müdahaleye dönüşmesinin ardından toplantı iptal edilmişti.

Öte yandan Beşiktaş'ın güncel borcu, 17 milyar 731 milyon 767 bin 706 TL olarak açıklandı.

