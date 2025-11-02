BIST 10.972
HABER /  GÜNCEL

Anadolu Ajansı
Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde 7 ülke İstanbul'da Gazze için buluşacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın İstanbul'da düzenlenecek Gazze konulu toplantıya ev sahipliği yapacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan'ın ev sahipliği yapacağı toplantı, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan, Ürdün dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenecek.

Toplantıda, Gazze'deki ateşkesle ilgili son gelişmeler ve insani durum ele alınacak.

Bakan Fidan'ın toplantıda, İsrail’in ateşkesi sona erdirmek için bahaneler ürettiğine dikkati çekmesi ve İsrail’in provokatif eylemlerine karşı uluslararası toplumun kararlı duruş sergilemesi gerektiğine değinmesi bekleniyor.

Ateşkesin kalıcı barışa evrilmesi için Müslüman ülkelerin eş güdüm içinde hareket etmesinin önemini vurgulaması beklenen Fidan'ın, Gazze’ye giren insani yardımın yetersiz olduğunu, bu hususta İsrail’in yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirtmesi öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın yeterli miktarda insani yardımın kesintisiz biçimde Gazze’ye ulaştırılmasının insani ve hukuki zorunluluk olduğunu kaydetmesi ve bu hususta İsrail’e baskı uygulanması gerektiğini ifade etmesi; Gazze’nin güvenliğinin ve idaresinin Filistinliler tarafından üstlenilmesini sağlayacak düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini aktarması bekleniyor.

Filistin halkının meşru haklarının ve iki devletli çözüm vizyonunun muhafaza edilmesinin önemine değinecek Fidan'ın BM platformlarında atılacak adımlara dair istişarelerin ve yakın eş güdümün sürdürülmesinin önemini vurgulaması öngörülüyor.

Toplantıya katılacak ülkeler, 23 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası çerçevesinde New York'ta ABD Başkanı Donald Trump ile lider düzeyinde bir araya gelmişti.

