Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan eski yönetime: Kulübün içinden geçtiniz

Beşiktaş Kulübünün 2025 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı başladı. Toplantıda konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, eski yönetimi sert sözlerle eleştirdi. Adalı'nın açıklamaları şu şekilde

"Gençlerbirliği ve Kasımpaşa karşısında beklemediğimiz puan kayıpları yaşadık. Bu maçları kazanarak yükselişte olmak istiyorduk ama kayıplarla yarışta geride kaldık."

"Bu kürsüde hep "3 transfer sezonu" diyerek içinde bulunduğumuz gerçekliği anlatmaya çalışmıştım. Bunu söyleyerek de beklentilerimizi bu doğrultuda oluşturmamız gerektiğini söylemiştim. Basın toplantılarında bazen soruları cevaplarken içimizdeki heyecandan dolayı beklentiyi yükselttiğimiz oldu. Sizler kadar ben de bu sabırsızlığı yaşıyorum. Camiamızın da bu heyecanımızı anlayışıyla karşılaşmasını bekliyorum. Yıllardır yönetimsel kaoslarla uğraşmışken bu beklentileri adım adım yükseltmeliyiz. Gerçeklikten hiçbir zaman ayrılmadık. Ete kemiğe bürününce de bu projeleri sizlere anlattık ve onayınıza getirdik. Sizler de bize bu güven ve motivasyonu verdiniz. Bu desteğin kıymetini bilerek "Beşiktaşlıların Yolu" diyerek camiamıza sadece zarar verenlerin yolundan değil, tam tersi bir yoldan ilerledik. Yılların bunalımlı günlerini geride bırakarak doğruları yapıyoruz."

"Transfer bütçelerimizi artırdığımız doğrudur ama biz gelirlerimizi artırmak için ciddi adımlar attık. Tarihimizin en büyük gelirini sağlayacak proje için önemli adımlar attım. Sadece harcama tarafını gördüğünüz için soru işaretleriniz olması normal. Gelir ayağını zamanla göreceksiniz. Finansal sonuçlar şu anda T cetvelinin sağ tarafına ulaşmadı. Biz bu ilk perdede yeni bir takım yaratmaya çalışırken diğer yandan da maalesef geçmiş dönem maliyetlerini ödüyoruz."

"Bu para sadece 10 ay gibi bir sürede cebimizden çıktı"

"Görevde olduğumuz bu 10 aylık süreçte, geçmişten gelen yükümlülüklerle birlikte 9.3 milyar TL ödeme yapmış durumdayız. Bu para sadece 10 ay gibi bir sürede cebimizden çıktı. Geçmişten gelen bazı güvensizliklerin izlerini maalesef taşıyoruz. Bir önceki yönetim döneminde yaşananlar hafızamızda. Biz işimize bakarken, gece-gündüz çalışırken bize bunları yaşatanlar meydanı boş buldular. Kendi dönemlerinde yaşananları çoktan unutmuşlar ya da unutturmaya çalışıyorlar. Kendilerini haklı sanmaya da başladılar. O dönem yaşanan ve itibarımızı zorlayan işlere gelince sadece "Eski başkan yaptı" ama kazanılan kupaya gelince "Biz yaptık" diyorlar."

"Bu kulübün 11 ayda içinden geçtiniz içinden!"

Sevgili Mete kardeşim, geldiğimizde Ümraniye'nin içinde olduğu durum herkesin malumu. Siz pırıl pırıl bir Ümraniye bıraktınız da biz kıymetini mi bilemedik? Her gün yıktığınız başka bir işi toparlıyoruz. Yollamak için uğraştığınız oyuncular alınırken siz futbol komitesinde değil miydiniz? O günleri hepiniz bizlere el birliğiyle yaşattınız. Bu kulübün 11 ayda içinden geçtiniz içinden."