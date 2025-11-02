BIST 10.972
Erzurum'da iş hanında görevli bekçi tuvalette ölü bulundu

Erzurum'da bir iş hanında bekçilik yapan 69 yaşındaki Orhan Korkmaz, iş hanının tuvaletinde cansız vaziyette bulundu. Yaşlı adamın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Cumhuriyet Caddesi Lalapaşa Mahallesi'ndeki 1. Vakıf İş Hanı Kuyumcular ve Tesbihciler Çarşısı'nda bekçilik yapan Orhan Korkmaz'dan (69) haber alamayan yakınları sabah saatlerinde iş hanına geldi.

Bekçinin yakınları ve iş hanındaki çalışanlar, Korkmaz'ı tuvalette yerde hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi.

İtfaiye ekiplerinin tuvaletin kapısını açmasının ardından içeriye giren sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından yaşlı adamın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

