Samsunspor deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yendi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor TÜMOSAN Konyaspor'a konuk oldu. Samsunspor karşılaşmadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Bu galibiyetle Samsunspor puanını 20'ye yükseltti, Konyaspor ise 14 puanda kaldı. Milli ara öncesindeki son haftada Samsunspor sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak, Konyaspor ise Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Maçtan dakikalar şöyle:

54. dakikada Celil Yüksel'in pasında topla buluşan Ndiaye, ceza sahası dışından şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

56. dakikada Samsunspor farkı 3'e çıkardı. Ndiaye ile verkaça giren Satka'nın ceza sahası sol çaprazından yerden içeriye çevirmek istediği topa Bazoer kayarak hamle yaptı. Yön değiştiren meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-3.

58. dakikada Konyaspor farkı 2'ye indirdi. Andzouana'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Umut Nayir'in şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3.

81. dakikada Jinho Jo'nun ortasında Pedrinho topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

Karşılaşma, konuk ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Ali Şansalan, Bersan Duran, Salih Burak Demirel

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Adil Demirbağ, Bazoer (Dk. 82 Melih Bostan), Guilherme, Jinho Jo, Ndao (Dk. 73 Stefanescu), Melih İbrahimoğlu (Dk. 62 Pedrinho), Bardhi, Muleka, Umut Nayir

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson (Dk. 75 Borevkovic), Makoumbou, Emre Kılınç (Dk. 63 Mendes), Holse, Celil Yüksel (Dk. 75 Yunus Emre Çift), Musaba (Dk. 84 Soner Gönül), Ndiaye (Dk. 84 Moundilmadji)

Goller: Dk. 5 Musaba, Dk. 12 Ndiaye, Dk. 56 Bazoer (Kendi kalesine) (Samsunspor), Dk. 58 Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Tomasson, Dk. 90+1 Makoumbou (Samsunspor), Dk. 61 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor)

