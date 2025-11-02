Otomobil fırına girdi! Neye uğradığını anlayamayan sürücü ve 3 kişi yaralandı.
Edirne'de otomobilin ekmek fırınına girdiği kazada 4 kişi yaralandı.Abone ol
İ.K. (78) idaresindeki 22 BB 088 plakalı otomobil, Sabuni Mahallesi Lise Bayırı Sokak'ta kontrolden çıkarak Eski İstanbul Caddesi'ndeki ekmek fırınına girdi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ VE DİĞER YARALILAR HASTANEDE
Kazada yaralanan sürücü, 2 fırın çalışanı ve bir müşteri sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, otomobilin caddeye doğru hızla ilerlediği, çevredekilerin kazanın olduğu bölgeye ilerlediği görüldü.