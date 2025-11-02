BIST 10.972
Otomobil fırına girdi! Neye uğradığını anlayamayan sürücü ve 3 kişi yaralandı.

Edirne'de otomobilin ekmek fırınına girdiği kazada 4 kişi yaralandı.

İ.K. (78) idaresindeki 22 BB 088 plakalı otomobil, Sabuni Mahallesi Lise Bayırı Sokak'ta kontrolden çıkarak Eski İstanbul Caddesi'ndeki ekmek fırınına girdi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobil fırına girdi! Neye uğradığını anlayamayan sürücü ve 3 kişi yaralandı. - Resim: 0

SÜRÜCÜ VE DİĞER YARALILAR HASTANEDE

Kazada yaralanan sürücü, 2 fırın çalışanı ve bir müşteri sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil fırına girdi! Neye uğradığını anlayamayan sürücü ve 3 kişi yaralandı. - Resim: 1

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, otomobilin caddeye doğru hızla ilerlediği, çevredekilerin kazanın olduğu bölgeye ilerlediği görüldü.

