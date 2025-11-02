BIST 10.972
Bakan Yerlikaya acı bilançoyu paylaştı: 2024 yılında 6 bin 351 insan trafik kazasında öldü

Bakan Yerlikaya acı bilançoyu paylaştı: 2024 yılında 6 bin 351 insan trafik kazasında öldü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılında trafik kazalarında 6 bin 351 kişinin hayatını kaybettiğini, 385 bin 117 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Yerlikaya, “Bu çok büyük bir rakam. Hepimiz buna bir ‘dur’ demeliyiz. Trafik kültürünü hep beraber oluşturmalıyız.” dedi.

çişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Yeşilçam’ın efsane ismi Engin Çağlar’a maalesef motosiklet çarptı ve usta oyuncu hayatını kaybetti. Yine bir trafik kazası, yine derin bir üzüntü. 2024 yılında 6 bin 351 insanımızı trafik kazalarında kaybettik. 385 bin 117 insanımız ise yaralandı. Bu çok büyük bir can kaybı. Hepimiz buna bir dur demeliyiz. Trafik kültürünü hep beraber oluşturmalıyız! Yeni trafik kanunu teklifimizin amacı kazaları önlemek, can kaybını en aza indirmek, sürücülerin davranış biçimlerini olumlu yönde değiştirerek, trafik kültürü oluşturmak. Caydırıcılık, trafik kültürünün gelişmesini ve kökleşmesini sağlayan en temel yapı taşıdır. Trafik güvenliği alanında sürücülerin kurallara uymalarını sağlamak ve kural ihlâllerini azaltmak için caydırıcı önlemler almak hayati öneme sahiptir. Trafikte caydırıcılığı yalnızca ceza sistemi olarak değil, toplumda güvenli yaşam kültürünü inşa eden çok katmanlı bir mekanizma olarak görmek gerekir. Engin Çağlar’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Trafikte bir anlık dikkatsizlik; bir ömrü, bir hatırayı, bir tanıdığımızı bizden alıyor.

