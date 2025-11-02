BIST 10.972
DOLAR 42,06
EURO 48,56
ALTIN 5.412,39
HABER /  GÜNCEL

Merkez'in döviz listesine yeni para birimi eklendi! İşlem gören birim 23'e çıktı...

Merkez'in döviz listesine yeni para birimi eklendi! İşlem gören birim 23'e çıktı...

Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre Merkez Bankası'nın alım satıma konu dövizler listesi güncellendi. Listeye Kazakistan tengesi (KZT) de eklenirken, Merkez Bankası'nın alım satıma konu ettiği para birimi sayısı 23'e yükseldi.

Abone ol

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2008-32/34 Sayılı Tebliğine ilişkin I-M Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Genelgesi'nde değişiklik yapılmasına dair genelge, Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

DÖVİZLER LİSTESİ GÜNCELLENDİ

Yayımlanan genelgeyle, TCMB tarafından alım satıma konu dövizler listesi güncellendi. Yapılan değişiklikle listeye Kazakistan tengesi (KZT) de eklendi.

Merkez'in döviz listesine yeni para birimi eklendi! İşlem gören birim 23'e çıktı... - Resim: 0

PARA BİRİMİ SAYISI 23'E YÜKSELDİ

Böylece TCMB'nin alım satıma konu ettiği para birimi sayısı 23'e yükseldi. TCMB'nin alım satım işlemlerine konu olan dövizler şu şekilde sıralandı: "ABD doları, Avustralya doları, Azerbaycan yeni manatı, Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi, Bulgar levası, Çin yuanı, Danimarka kronu, avro, Güney Kore wonu, İngiliz sterlini, İsveç kronu, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, Katar riyali, Kazakistan tengesi, Kuveyt dinarı, Norveç kronu, Pakistan rupisi, Rumen leyi, Rus rublesi ve Suudi Arabistan riyali."

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: Komisyonun Öcalan'ı dinlemesi bekleniyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: Komisyonun Öcalan'ı dinlemesi bekleniyor
Günlerce ulaşılamamıştı! Halit Yukay'ın ölümüne neden olan kaptana 9 yıla kadar hapis istemi...
Günlerce ulaşılamamıştı! Halit Yukay'ın ölümüne neden olan kaptana 9 yıla kadar hapis istemi...
Samsunspor deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı
Samsunspor deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı
Fenerbahçe taraftarı, Tüpraş Stadı'na hareket etti
Fenerbahçe taraftarı, Tüpraş Stadı'na hareket etti
Otomobil fırına girdi! Neye uğradığını anlayamayan sürücü ve 3 kişi yaralandı.
Otomobil fırına girdi! Neye uğradığını anlayamayan sürücü ve 3 kişi yaralandı.
ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşmasının ayrıntıları paylaşıldı
ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşmasının ayrıntıları paylaşıldı
Wolverhampton'da Vitor Pereira defteri kapandı
Wolverhampton'da Vitor Pereira defteri kapandı
Sındırgı'da korkutan bir deprem daha oldu
Sındırgı'da korkutan bir deprem daha oldu
Trende 10 kişi bıçaklandı! Korkunç saldırıda yeni detaylar
Trende 10 kişi bıçaklandı! Korkunç saldırıda yeni detaylar
Erzurum'da iş hanında görevli bekçi tuvalette ölü bulundu
Erzurum'da iş hanında görevli bekçi tuvalette ölü bulundu
İranlı uzman "ulusal güvenliğe tehdit" dedi uyardı: Ülkedeki 3 milyon evli çift...
İranlı uzman "ulusal güvenliğe tehdit" dedi uyardı: Ülkedeki 3 milyon evli çift...
Beşiktaş'ta Hasan Arat, 1 yıl kulüp üyeliğinden ihraç edildi
Beşiktaş'ta Hasan Arat, 1 yıl kulüp üyeliğinden ihraç edildi