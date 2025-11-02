Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: Komisyonun Öcalan'ı dinlemesi bekleniyor

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti'nin görüşmesinin ardından süreçte yeni bir aşamaya geçildiğini savundu. Uçum, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun dinleme faaliyetini tamamlamadan önce İmralı’da Öcalan’ı dinlemesi bekleniyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı Mehmet Uçum, sosyal medya platformu X’te yayımladığı yazısında, TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Uçum, süreçte gelinen noktayı şöyle özetledi:

“Artık yeni gelişmelerin yaşanacağı bir aşamaya geçtiğimiz anlaşılıyor. Bu aşamada Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun dinleme faaliyetini tamamlamadan önce İmralı’da Öcalan’ı dinlemesi bekleniyor. Komisyonun geçiş süreci hukukuna ilişkin raporu hazırlayacağı da TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş tarafından açıklanmıştır.”

“Demokrasiyi güçlendirme raporu olmazsa eksiklik olur”

Uçum, komisyonun sadece geçiş sürecine değil, demokrasinin güçlendirilmesine de odaklanması gerektiğini vurguladı:

“Komisyonun, ismiyle uyumlu biçimde demokrasinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesine dair bir perspektif raporu hazırlaması, kamuoyunun genel beklentileri arasında. Demokrasi raporu geçiş süreci hukukundan ayrı hazırlanabileceği gibi, iki bölümlü tek bir rapor da olabilir. Ancak Komisyon bu çalışmayı yapmadan görevini tamamlarsa, bu durum eksiklik olarak değerlendirilecektir. TBMM’deki temsil gücünün yüzde doksanından fazlasına sahip olan Komisyonun bu fırsatı kullanmaması, demokrasiyi ilerletme adına kaçırılmış önemli bir ortaklaşma imkânı sayılabilir.”

“Terörsüz Türkiye bir sonuç değil, başlangıçtır”

Uçum, yazısında “Terörsüz Türkiye” kavramına da değinerek yeni dönemin önemine dikkat çekti:

“Defalarca ifade edildiği gibi, terörsüz Türkiye bir sonuç değil, bir başlangıçtır. Terörsüz Türkiye’ye geçişle birlikte hem ülkemiz hem de bölge için yeni bir dönem başlayacaktır. TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun geçiş süreci hukuku ve demokrasiyi geliştirme raporları bu sürece ciddi katkılar sunacaktır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini hatırlattı

Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın süreçle ilgili açıklamalarına da yer vererek şu ifadeleri paylaştı:

“Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın da dediği gibi: ‘Hassas, yapıcı, kucaklayıcı bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Milletimizin ödediği bedellerin boşa gitmediği, sınırlarımız içinde ve ötesinde barışın, güvenliğin, huzurun ve kardeşliğin egemen olduğu yeni bir dönemi mutlaka başlatacağız.’ Bu inanç ve güvenle başaracağız.”

"İmralı heyetiyle yapılan görüşme süreci olgunlaştırdı"

Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 30 Ekim 2025’te İmralı heyetini kabul etmesini de sürecin önemli bir adımı olarak nitelendirdi:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İmralı heyetini tekrar kabul ettiği 30 Ekim 2025 tarihi, geçiş sürecini olgunlaştıran ve sona yaklaştıran bir adım olmuştur. Erdoğan’ın, ‘Kendileriyle son derece yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz’ sözleri de yeni aşamanın habercisidir.”

Uçum, bu açıklamaların ardından sürecin yeni bir evreye taşındığını vurguladı.