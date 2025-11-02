Türkiye-Ermenistan sınırında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Türkiye-Ermenistan sınırında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken depremin Kars ve Ardahan’da da hissedildiği belirtildi.

Deprem haberi bu defa komşudan geldi.

(AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Ermenistan’ın Shirak vilayeti olan 4.2'lik bir deprem meydana geldi.

7 KİLOMETRE DERİNLİKTE GERÇEKLEŞTİ

Saat 18.49'da gerçekleşen depremin derinliği 6.52 km olarak kaydedildi.

TÜRKİYE'DE DE HİSSEDİLDİ

Deprem Türkiye'nin başta Ardahan, Kars olmak üzere doğu illerinde de hissedildi.