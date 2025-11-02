BIST 10.972
DOLAR 42,06
EURO 48,56
ALTIN 5.412,39
EKONOMİ

Altın için flaş tahmin: 2026 yılı için yatırımcıları üzecek açıklama geldi!

Altın fiyatlarında sert hareketler yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Tarihi rekor seviyeden düşüş gösteren altın fiyatlarının 2026 yılında göreceği rakam için de yeni bir tahmin geldi.

Altın fiyatlarında sert hareketler yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Emtia piyasalarında tamamlanan haftada ABD ile Çin arasındaki görüşmelere ilişkin haber akışı fiyatlamalarda ana belirleyici unsur olurken, değerli metallerde ise ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları öne çıktı.

Powell'ın açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in aralık toplantısında faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler zayıfladı. Fed'e ilişkin gelecek yıla dair toplam 3 olan faiz indirimi öngörüsü ise 2'ye geriledi. Söz konusu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, gün içinde yüzde 4,10 seviyesinden tamamlanırken, dolar endeksi yüzde 0,9 artışla 99,8'e çıktı.

ALTINDAKİ DÜŞÜŞ İKİNCİ HAFTAYA DA TAŞINDI

Altının ons fiyatı ise geçen hafta görülen rekor seviyelerden başlattığı düşüşünü ikinci haftaya da taşıdı. Geçtiğimiz haftalarda 5 bin 905 TL ile rekor kıran gram altın cuma günü 5 bin 400 TL seviyelerine kadar gerilerken, 4 bin 380 doları aşan ons altın da 4 bin dolar seviyelerine indi.

"ALTIN FİYATLARI ÖNÜMÜZDEKİ YIL DAHA FAZLA GERİLEYEBİLİR"

Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Capital Economics İklim ve Emtia Ekonomisti Hamad Hussain, altın fiyatlarındaki düşüşün altındaki rallinin sürdürülemez olduğunun anlaşılmasıyla spekülatif faaliyetlerin azalmasından kaynaklanıyor olabileceğini belirtti.

Hussain, "Fed'in gelecek yıl politika faizini piyasaların beklediğinden daha az indirebileceği ve Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişelerin azalabileceği öngörülüyor. Bunlar hesaba katıldığında altın fiyatları önümüzdeki yıl daha fazla gerileyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

