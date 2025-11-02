BIST 10.972
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda otomobil şarampole devrildi

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kısmında şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

İstanbul'dan İzmir istikametine seyreden Umut Sanduk idaresindeki otomobil, Karesi Yeniköy mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Umut Sanduk, eşi Fatmanur Elzem Sanduk ve çocukları Alara ile Kumsal Sanduk yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan anne Fatmanur Elzem Sanduk'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

