Shakhtar Donetsk, Dinamo Kiev'i devirdi!

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 11. haftasında Dinamo Kiev'i 3-1'lik skorla mağlup etti.

Ukrayna Premier Ligi'nin 11. haftasında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ile Dinamo Kiev karşı karşıya geldi.

Arena Lviv'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Shakhtar 3-1'lik skorla kazandı.

Shakhtar'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Eguinaldo, 54. dakikada Newerton ve 90+4. dakikada Vladislav Kabaev attı.

Dinamo Kiev'in tek golü 56. dakikada Vitali Buyalskyy'den geldi.

PUAN FARKI 4'E ÇIKTI

Shakhtar Donetsk en yakın takipçisi Dinamo Kiev'i yenerek puanını 24 yaptı ve aradaki puan farkını 4'e çıkardı.

Shakhtar, gelecek hafta Poltava'yı konuk edecek. Dinamo Kiev ise Cherkasy ile karşılaşacak.