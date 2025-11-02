Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.

Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda ezeli rakibi Fenerbahçe ile Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında kozlarını paylaştı.

Maçın henüz başında, El Bilal Toure'nin kafa golüyle öne geçen Kara Kartal, 22'nci dakikada Emirhan Topçu'yla farkı 2'ye çıkardı.

Kırmızı kart çıktı

25'inci dakikada hakem Ali Yılmaz, Orkun Kökçü'nün Edson Alvarez'e yaptığı müdahale sonrası ilk olarak sarı kartı gösterdi. VAR'ın tavsiyesi sonrası pozisyonu monitörden seyreden Yılmaz, sarı kartı iptal ederek Siyah-Beyazlıların kaptanına doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Sergen Yalçın sahaya girdi

Sergen Yalçın, Orkun Kökçü'ye gösterilen kırmızı kart sonrası sahaya girerek tepkisini gösterdi. Ardından hakem Yılmaz, bir kırmızı kartı da Yalçın'a gösterdi. Yalçın müsabakanın kalan kısmını tribünde kendisine ayrılan bölümden takip etti.

Hakemin gösterdiği kırmızı kartlar sonrası saha gerilirken, Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, 31'inci dakikada attığı golle farkı 1'e indirdi. Korner organizasyonunda Beşiktaş savunması topu uzaklaştıramadı. Müsait pozisyondaki Yüksek altı pasın içinden sert bir şutla farkı 1'e indirdi.

Fenerbahçe'nin ikinci golünde de yine bir organizasyon vardı. Nene'nin içeri çevirdiği topta Asensio ilk kontrolün ardından sağ köşeye yerden sert bir şut çıkardı. 2-2. Böylece taraflar soyunma odasına 2-2'lik skorla gitmiş oldu.

Duran topu ağlara gönderdi

İkinci yarının büyük bölümünde skor 2-2 kalırken, 67'nci dakikada En Nesyri'nin yerine oyuna giren Jhon Duran, 83'te takımını öne geçiren golü attı. Emirhan Topçu'ya yaptığı baskıyla topu kazanan Duran topu ağlara gönderdi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, zirve hattında Galatasaray ve Trabzonspor'un berabere kaldığı haftada 3 puan kazanarak önemli bir avantaj elde etmiş oldu.