Fatih Özer'in eşyaları arasında ölüm şeklini anlatan not bulundu

Cezaevinde ölü bulunan Faruk Fatih Özer'in son gece infaz koruma memurlarına "Şubat ayında çıkacağım" dediği öğrenildi. Özer'in eşyaları arasında ölüm şeklini anlatan not bulunduğu ortaya çıktı.

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve sahibi, çok sayıda kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle 11 bin yıla kadar hüküm giyen Faruk Fatih Özer, kaldığı Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki odasının banyosunda asılı halde bulundu.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Edinilen bilgiye göre; Faruk Fatih Özer en az 1 en fazla 3 kişinin kaldığı cezaevindeki koğuşunda tek kalıyordu. Cezaevinde 20:00 ve 08:00 saatleri arasında yapılan sayımların yanı sıra tek kişilik koğuşta kalanlar da ara ara infaz koruma memurları tarafından kontrol ediliyordu.

KENDİNİ ASMADAN ÖNCE “ŞUBAT’TA ÇIKACAĞIM” DEDİ

Özer ölmeden önceki akşam 20:00’da sayım için infaz koruma memurları odasına geldiğinde Faruk Fatih Özer, “Şubat ayında çıkacağım” dedi.

Ardından 00:00 sıralarında memurlar bu kez oda kapısından Özer’i kontrol etti. Faruk Fatih Özer memurlara televizyon izleyip yatacağını söyledi. Ardından sabah 05:30 civarında infaz koruma memurları ortak alan güvenlik kamerasından baktığında televizyonun ışığının söndüğünü gördü. Asıl sayım saati 08:00’da koğuşa giren memurlar Özer’i havlu ve çarşafla banyoda asılı halde buldu. Ardından öldüğü tespit edildi.

“İPİ BOYNUNA GEÇİR” YAZILI NOT BULUNDU

Habertürk'ten Şefi Ceylan Sever'in haberine göre Özer, ilk incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken koğuşta yapılan incelemelerde bazı notlar bulundu. “Tabureyi koy, ipi sıkıca boynuna geçir” şeklinde yazıların olduğu bu notlarda adeta kendini asma şeklini anlatmıştı.

