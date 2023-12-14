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Beşiktaş, Lugano deplasmanından kazanarak döndü

Beşiktaş, Lugano deplasmanından kazanarak döndü

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda deplasmanda Lugano'yu 2-0'lık skorla yenerek gruplarda ilk galibiyetini aldı.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu oynanan altıncı ve son hafta maçlarıyla devam etti.

D Grubu'nda Mattia Croci-Torti yönetimindeki İsviçre takımı Lugano ile Rıza Çalımbay’ın ekibi temsilcimiz Beşiktaş, Polonyalı hakem Pawel Raczkowski’nin düdük çaldığı maçta Stadion Letzigrund’da karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar, deplasmanda rakibini 2-0'lık skorla mağlup ederek grupları üç puanla bitirdi.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller; 36. dakikada Cenk Tosun'dan ve 88. dakikada Emrecan Terzi'den geldi.

Maça herhangi bir iddiası olmadan çıkan Beşiktaş, bu sonuçla birlikte 4 puana ulaştı ve grubu son sırada tamamladı. 4 puanda kalan Lugano ise 1 averaj önde olduğu grubu üçüncü sırada tamamladı.

Grup maçlarının tamamlanmasının ardından iki takım da Avrupa kupalarına veda etti.

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