3 PKK’lı terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bulunan barınma alanlarından kaçan 3 terör örgütü mensubunun Habur'daki Hudut Karakolu'na teslim olduğunu açıkladı.

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Terör örgütü PKK'yı bitirmeye yönelik operasyonlar hız kesmiyor.

Bu süreçte eli kanlı terör örgütü, operasyonlarla çözülmeye devam ediyor.

Yurt için, sınır ve sınır ötesinde büyük bir mücadele ortaya koyan kahraman Mehmetçik, örgütü mensuplarını yerle bir ediliyor.

Öte yandan kimisi ikna yoluyla kimisi ise örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oluyor.

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yeni bir haber geldi.

3 PKK'lı teslim oldu

Açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı, Habur'da Hudut Karakolu'na teslim oldu.

"Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!

Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu.