İstanbul Bahçelievler'de "100. Yıl Cumhuriyet Tramvayı" seferlerine başladı

Bahçelievler Belediyesinin ilçeye kazandırdığı, elektrikle çalışan çevre dostu "100. Yıl Cumhuriyet Tramvayı", ilk seferini gerçekleştirdi.

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Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen yapılan kırmızı nostaljik tramvay, trafiğe kapalı olan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde hizmete girdi.

Toplam 40 yolcu kapasitesi bulunan tramvay, yoğun yaya trafiğinin yaşandığı bölgede Şirinevler Meydanı ile D-100 kara yolu arasında, metro, metrobüs ve otobüs duraklarının bulunduğu ulaşım hatlarına erişim sağlayacak.

Tramvayın hizmete girmesi dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, projenin yüzde 100 yerli ve milli üretim olduğunu söyledi.

Bahadır, tramvayın enerjisinin yüzde 20'sini tavanına yerleştirilen güneş enerjisi panellerinden, geri kalan kısmını ise elektrikli şarj ünitesinden elde edeceğini ve ücretsiz hizmet vereceğini söyledi.

Göreve geldikleri günden beri bakış açılarının hizmet olduğunu ifade eden Bahadır, "Beş yıla gidiyoruz, hamdolsun yüzde 98 icraatlarımızı yaptık. Kim 'İnanmıyorum' diyorsa gelsin gösterelim. Lansman kitapçığımızda 100 madde var, 98'ini yaptık." dedi.

Evden görüntülü sağlık hizmeti verilecek

Hakan Bahadır, lansman kitabında yer almayan ilave projelerinin yanı sıra Türkiye'de bir ilke imza atacaklarını dile getirerek, evden görüntülü doktor, diyetisyen, psikolog muayenesini ücretsiz vereceklerini aktardı.

Türkiye'de bunu yapan hiçbir belediye olmadığını vurgulayan Bahadır, "Bazı yerler doktor muayenesini veriyor ama bunun üçünü biz yapacağız. Psikoloji merkezimiz var. Orada beş psikoloğumuz var. Seanslarımız ücretsiz, randevuyla gidiyorlar, full dolu. Şimdi bunu görüntülü, cep telefonuyla, bilgisayarla yapacağız. Hastalarımıza, diyetisyene ihtiyacı olanlara, psikolojik olarak destek isteyenlere sunacağız." diye konuştu.

Bahadır, göreve geldikleri günden bu yana en çok desteği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldıklarını ifade ederek, "Tabii ki ben Cumhurbaşkanı'mızın çırağıyım, AK Partili bir belediye başkanıyım ama belediyede, devlette, devlet önünde herkes eşittir." değerlendirmesinde bulundu.

Kimseyi etnik kökeni ve siyasi düşüncesi nedeniyle ayırmadan, Bahçelievler'de yaşayan 700 bin insana hizmet etmeye ve hizmetkar olmaya çalıştıklarını kaydeden Bahadır, "Burada da sizlerin memnuniyeti var, ben hepinize teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"AK Parti halka göre hizmetin adresi olmuştur"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de Belediye Başkanı Bahadır'ın hedeflerini yüzde 98 oranında gerçekleştirdiğine dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Ben de dedim ki bu İBB Başkanının da 2019'da verdiği sözleri bir çıkartın, bulunmuyor. Arkeolog lazım, dijital arkeolog. Hepsini silmişler. Yok. Niye? Yapmak için değil, aldatmak için söz verdiklerinden dolayı. AK Parti yerel yönetimde bir markadır, bunu hepimiz biliyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın İstanbul'da başlattığı süreç hakikaten Türkiye'de birçok alanda olduğu gibi -şimdi bir belediyemizin açılışını yaptığımız için sadece bunu söylüyorum- sessiz devrime neden olmuştur. Yerel yönetimlerde de İstanbul'umuz bu sessiz devrimi AK Parti belediyeciliğiyle en güzel yaşayan illerimizden birisi oldu."

Kabaktepe, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere değinerek şunları ifade etti:

"Yine Bahçelievler diyeceğiz, yeniden İstanbul diyeceğiz. Allah'ın izniyle yerel yönetimlerde hizmetimize, İstanbul Büyükşehir'i de ekleyerek, 24-25 olan belediyemizi daha da yukarı çıkararak devam edeceğiz. İnsanlar öncelikle vatandaşlarımızın, milletimizin kendisine verdiği sorumluluğu yerine getirmekle mükelleftir. Sizi İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı diye seçmişlerse siz önce İstanbullunun başkanı olarak, İstanbul'u nasıl yönettiğinizi göstermek durumundasınız ama 4,5 yılda ne gördük? Biz belli kavramlarla anlatmaya çalıştık, 'misafir başkan' dedik. İstanbul'dan çok İstanbul'un dışında oluyor. İnsanlarımız pankart asıyor 'hoş geldin İstanbul'a' diye."

AK Parti'nin hükümette de yerel yönetimde de rotasının milletin kendisi ve talepleri olduğunu belirten Kabaktepe, "Belki CHP zihniyetiyle ayrıldığımız, siyasi anlayış olarak farklılaştığımız birçok nokta var. En önemlisi nedir biliyor musunuz? Bu CHP halka rağmen siyasetin adresidir. AK Parti halka göre hizmetin adresi olmuştur ve böyle olmaya da devam edecek. Bunu her şeyde görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kabaktepe ve Bahadır nostaljik tramvayı kullandı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve beraberindekiler nostaljik tramvayın ilk seferine katıldı.

Kabaktepe ile Bahadır, gidiş ve dönüş seferlerinde nostaljik tramvayın vatman koltuğuna oturdu.

"100. Yıl Cumhuriyet Tramvayı"nın geçtiği 220 metre uzunluğundaki Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde 1,5 ay süren yenileme çalışması yapıldı. Altyapı sistemleri güçlendirilen caddeye Arnavut kaldırımı taşı dizildi, baskı beton uygulaması gerçekleştirildi.