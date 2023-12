72 yaşındaki Besna Say, okur-yazarlık sertifikasını başkan oğlunun elinden aldı

Van’ın Edremit ilçesinde okuma-yazma kursunu başarıyla tamamlayan 72 yaşındaki Besna Say, okur-yazarlık belgesini oğlu olan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın elinden aldı.

Edremit Belediyesi bünyesinde ‘Nerede kalmıştık’ sloganı çerçevesinde açılan okuma-yazma kurslarında başarılı olan 500 kursiyer için tören düzenlendi. Süphan Kültür ve Aile Destek Merkezinde düzenlenen törene Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Burhan Kırıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Elif Yörük, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Serkan Karakurt ve kursiyerler katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, okuma yazmanın önemine değindi. Konuşmasında okuma-yazma kursunu başarıyla tamamlayan annesi Besna Say’a teşekkür eden Başkan Say, “Ben önemli teşekkürü beni ve kardeşlerimi yetiştirdiği için anneme ediyorum. O günkü şartlar okuma yazmaya müsait değildi. Annem de diğer anneler gibi okula gidemedi. Ama ben her akşam eve gittiğimde ondaki azmi, ondaki fedakarlığı, bu kadar işin gücün arasında çabasını gördüm. Ben başta kendi annemin adına ve tüm annelerin adına usta öğreticilere teşekkür ediyorum” dedi.



Okuma yazma kursunu başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Besna Say ise, “Zamanında gidemedim. Çocuk vardı, babamız bırakmıyordu, sıkıntılar vardı. Şimdi ise öğrendim. İnşallah daha da iyi olacak. Emek veren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmaları ile devam eden program, kursiyerlere sertifikalarının verilmesi ile sona erdi.