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Sinop’ta sokak hayvanları yararına yardım

Sinop’ta sokak hayvanları yararına yardım

Sinop Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği sahipsiz sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının karşılanması için yardım kampanyası düzenledi.

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Sinop Atatürk Caddesi’nde düzenlenen etkinlikte hayvanseverlerin bağışladığı sıfır ve ikinci el ürünler satışa sunuluyor. Giyim, takı, süs eşyaları ve aksesuarların satışa sunulduğu etkinliğin kazancı sokak hayvanlarının gıda ve tedavi ihtiyaçları için kullanılıyor. Hayvanseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik bir hafta daha devam edecek.
Sinop Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği üyesi Hamide Köker, kampanya hakkında yaptığı açıklamada, “Sokak hayvanları için elimizden geldiğince el işleri üretmeye çalışıyoruz. Sağ olsunlar duyarlı vatandaşlar sayesinde valiliğin izniyle bunu yapıyoruz. Yazın stant açıyoruz belediye başkanımız yeri ücretsiz veriyor. Hayvanların tedavi katkılarında bulunuyor, onların borcunu ödüyoruz. Buradaki eşyalar gönüllü hayvanseverler tarafından getiriliyor. Her türlü aksesuar, takı, giyim her türlü eşyayı alıyoruz, burada satışa sunuyoruz. Vali beyin izniyle bir hafta süreyle buradayız” dedi.

Boş zamanlarında gönüllü olarak çalıştığını ifade eden İngilizce öğretmeni Derya Ertekin, “Etkinlik zamanı akşamları satışa yardım etmek için buraya geliyorum. Sokak hayvanları gönüllüsüyüz. Burada yurt dışından gelen gönüllü arkadaşlarımız var. Onlar ile birlikte hem onların entegre olmasını ülkemizi daha iyi tanımalarını sağlıyoruz. Hem de sokak hayvanları yararına bağış toplamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

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