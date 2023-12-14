Lüks aracın yakıt deposundan 111 kilo metamfetamin çıktı!

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan ihracatçılarla görüştü!

Dilenci 3 saatte bin 700 lira topladı! 51. kez yakalandı, söz verdi

Kar kalınlığı 2 metreyi geçti! Ekipler gece gündüz çalışıyor

Hakem Halil Umut Meler'in yumruklanmasıyla ilgili iddianame hazır! Faruk Koca için hangi ceza istendi?

Yıldız Sarayı'nda restorasyon çalışmalarında duvar resimleri bulundu

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının en iyileri onlar oldu!

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'den Karamollaoğlu'na taziye telefonu

Prof. Dr. Şükrü Ersoy''dan Marmara'daki depremlerin ardından ardından flaş sözler! 3 il için 'potansiyel risk taşıyor' uyarısı

Hikayesiyle Türkiye'nin en çok konuşulanı olan Rabia, deneme kol protezini aldı

Akdeniz için uyarı! Tarih verildi, akşam gelecek hazırlıklar başlasın

Rize'nin 11 aylık çay ihracatı 9,6 milyon doları aştı

MASAK dijital para kullanıcıları için duyurdu: ‘Büyük önem taşıyor…’