BIST 7.771
DOLAR 29,00
EURO 31,75
ALTIN 1.895,36
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Lüks aracın yakıt deposundan 111 kilo metamfetamin çıktı!

Lüks aracın yakıt deposundan 111 kilo metamfetamin çıktı!

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde durdurulan bir cipte narkotik köpeğiyle yapılan aramada yakıt deposunda zulalanmış halde 111 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Alınan istihbarat üzerine, Kuzey Marmara Otoyolu’nda durdurulan bir cipte narkotik köpeğiyle arama yapıldı.

Yapılan aramada yakıt deposu içerisine zulalanmış vaziyette 42 kilo 150 gramı likit, 69 kilo 250 gramı kristal halde olmak üzere toplamda 111 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi.

Konuya ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan ihracatçılarla görüştü!
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan ihracatçılarla görüştü!
Dilenci 3 saatte bin 700 lira topladı! 51. kez yakalandı, söz verdi
Dilenci 3 saatte bin 700 lira topladı! 51. kez yakalandı, söz verdi
Kar kalınlığı 2 metreyi geçti! Ekipler gece gündüz çalışıyor
Kar kalınlığı 2 metreyi geçti! Ekipler gece gündüz çalışıyor
Hakem Halil Umut Meler'in yumruklanmasıyla ilgili iddianame hazır! Faruk Koca için hangi ceza istendi?
Hakem Halil Umut Meler'in yumruklanmasıyla ilgili iddianame hazır! Faruk Koca için hangi ceza istendi?
Yıldız Sarayı'nda restorasyon çalışmalarında duvar resimleri bulundu
Yıldız Sarayı'nda restorasyon çalışmalarında duvar resimleri bulundu
Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının en iyileri onlar oldu!
Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının en iyileri onlar oldu!
Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'den Karamollaoğlu'na taziye telefonu
Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'den Karamollaoğlu'na taziye telefonu
Prof. Dr. Şükrü Ersoy''dan Marmara'daki depremlerin ardından ardından flaş sözler! 3 il için 'potansiyel risk taşıyor' uyarısı
Prof. Dr. Şükrü Ersoy''dan Marmara'daki depremlerin ardından ardından flaş sözler! 3 il için 'potansiyel risk taşıyor' uyarısı
Hikayesiyle Türkiye'nin en çok konuşulanı olan Rabia, deneme kol protezini aldı
Hikayesiyle Türkiye'nin en çok konuşulanı olan Rabia, deneme kol protezini aldı
Akdeniz için uyarı! Tarih verildi, akşam gelecek hazırlıklar başlasın
Akdeniz için uyarı! Tarih verildi, akşam gelecek hazırlıklar başlasın
Rize'nin 11 aylık çay ihracatı 9,6 milyon doları aştı
Rize'nin 11 aylık çay ihracatı 9,6 milyon doları aştı
MASAK dijital para kullanıcıları için duyurdu: ‘Büyük önem taşıyor…’
MASAK dijital para kullanıcıları için duyurdu: ‘Büyük önem taşıyor…’