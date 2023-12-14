Prof. Dr. Şükrü Ersoy''dan Marmara'daki depremlerin ardından ardından flaş sözler! 3 il için 'potansiyel risk taşıyor' uyarısı

Marmara Denizi'nde dün 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Marmara'da 3 bölgeye işaret eden Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un açıklamaları dikkat çekti.

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Marmara Denizi'nde son 10 günde 5.1, 4.5 ve 3.7 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN TÜRK canlı yayınında son depremleri değerlendirdi. Ersoy şunları kaydetti:

Malum Marmara'da büyük bir deprem bekleniyor. Bu depremi çok konuşuyoruz ama bu konuştuğumuz depremi ilgilendiren fay 1999 depreminin oluşturduğu fayla 1912 depreminin oluşturduğu fay arasındaki kırmızı bölgenin olduğunu söylemiştik. (Marmara'daki son 10 günde yaşanan depremler) Ama bu depremler burada olmadı. Dolayısıyla burayı burayı ilgilendiren bir durum değil.

Biz de onun için demiştik ki, biz hep kuzeydeki kolu konuşuyoruz ama güneydeki kolun da riskli olduğunu, geçmiş tarihlerde buralarda büyük depremlerin olduğunu hatta 7'nin üzerinde büyük depremlerin meydana gelmiş olduğunu ifade etmiştik.

1953 Yenice/Gönen depremini, 1964 Manyas depremini örnek vermiştik. Son 10 gün içinde olan 3 depremler şurada gelişiyor; Yeşil hat var. Bolu'dan itibaren ikiye ayrılıp kuzey kolu ve güney kolu oluşturan, bazılarına göre orta kol. Depremler denizin içerisinde oldu, güney kol diyebiliriz.

Potansiyel risk taşıyan üç il

Mudanya var, Gemlik Körfezi, İznik Gölü'nün güneyinden geçen bir fay. Bu fay denizin içerisinde de devam ediyor. Oradan Çanakkale'ye doğru devam ediyor. Yani büyük deprem oluşturma kapasitesi var. Kesinlikle riskli bir fay. Çanakkale, Balıkesir ve Bursa illerini kapsayacak şekilde potansiyel bir risk taşıdığını söyleyebiliriz.Ama bu depremlerden yola çıkarak 3 gün sonra, 5 gün sonra, 1 ay sonra bir deprem olacak demek istemiyorum. Sadece bu bölgenin tehlike potansiyelini ortaya koyuyoruz.

Hepsi de Gemlik Körfezi'nin içinde Mudanya açıklarında 5.1, 4.5 ve dün akşam olan 3.7 büyüklüğündeki depremler bu bölgede bir hareketlilik var şu sıra. Bunun ne anlama geldiğini şimdiden söylemek o kadar kolay değil.

Eğer depremi önceden biliyor olsaydık biz zaten kahraman olurduk. Böyle bir şey şimdilik mümkün değil. ama potansiyel olarak nerede deprem olacak hepsini söyleyebiliyoruz.

Marmara'daki son depremlerde hangi bölgeler riskli?

Özellikle Bursa'da Balıkesir'de Çanakkale'de bu konuda zaten bir duyarlılık var. Hem yöneticilerde var hem kamuoyunda var. Güneyinde tehlikeli olduğunu buradan bir kez daha ifade edelim. Kuzeyde beklediğimiz depremin öncüsü değil. Bunlar farklı depremler. Bölge hala canlı mı, bunu gelecek günler, gelecek saatler içerisinde göreceğiz.

Marmara'nın güneyinde kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor?

Batı Anadolu olursa genellikle 7 civarındadır. Ama Kuzey Anadolu fayı olduğu zaman 8'e kadar çıkabilecek kapasitesi var. İkisi arasında fark var.