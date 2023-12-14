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Hikayesiyle Türkiye'nin en çok konuşulanı olan Rabia, deneme kol protezini aldı

Hikayesiyle Türkiye'nin en çok konuşulanı olan Rabia, deneme kol protezini aldı

Katıldığı yarışma programında büyük ödülü kazanan ve hayat hikayesiyle Türkiye'nin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Rabia, deneme kol protezi ile tanıştı.

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Katıldığı yarışma programında büyük ödülü kazanıp, yaşam öyküsüyle de milyonları etkileyen Rabia Birsen Göğercin, deneme kol proteziyle tanıştı. Deneme protezin beklentisini karşıladığını ama eksikliklerin giderilmesini beklediklerini söyleyen Göğercin, "Deneme eli olmasına rağmen beklentilerimi karşıladı. Küçük değişiklikler olacak. Çözülemeyecek problem yok. Beklentim karşılandı. Mekanik el değil de fizyolojik bir el beklentim var. Deneme eli baskı oluşturmadı. Renkleri ve ölçüsü yeniden yapılacak" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Kırşehir'e iş insanı Mustafa Düğer ile birlikte gelen Göğercin'in masrafları ücretsiz olarak karşılanıyor.

Yarışma sonrası Rabia ile iletişime geçen Düğer, kol protezinin deneme yapımı hakkında bilgi vererek, "Deneme eli geldi. Kalıcı ele henüz geçilmedi. Koldaki duruş ve ölçü kontrolleri yapılıyor. Protez elin doğala yakın olması için çalışıyoruz. En iyiye sahip olacak eli ortaya koymaya çalışacağız" diye konuştu.

Ankara'da protez üretimi yapan Kırşehirli İş İnsanı Mustafa Düğer, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyon TL kazanan Rabia Birsen Göğercin'in (24) estetik protez kol masrafını ücretsiz karşılayacağını söylemişti.

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