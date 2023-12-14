Bu fabrikada sadece kadınlar çalışıyor!

Aydın Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay tarafından hayata geçirilen ve sadece kadınların çalıştığı Yüzde Yüz Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası, bir yandan üretime destek sağlarken bir yandan da Türkiye’ye örnek oluyor.

Abone ol

Aydın’ın Efeler ilçesinde belediyeye ait tarım arazilerini üretime kazandıran Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay tarafından hayata geçirilen ve kente özgü yöresel tarım ürünlerinin işlendiği Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası projesi Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor. Mart 2022 yılında hizmete açılan ve Tepecik Mahallesi’nde bin 200 metrekarelik alan üzerine kurulan fabrikada, otomasyondan paketlemeye, barkotlamadan yönetim kademesine kadar üretimin her aşamasında kadınlar istihdam ediliyor.

200’den fazla kadın işçinin istihdam edildiği çok amaçlı gıda üretim fabrikasında, enginar, kekik, şevketibostan gibi kentin yöresel ürünlerin yanı sıra deniz börülcesi, deniz fasulyesi, erişte gibi birçok ürün de fabrikanın geniş üretim yelpazesinde bulunuyor. Bununla da yetinmeyen Efeler’in fabrikasında, salça ve turşu başta olmak üzere çeşitli konserve gıdalar da üretiliyor. Efeler’in tarım ürünleri Efelerli kadınların ellerinde şekillenerek katma değer kazanıyor.

Efe Bakkal raflarında vatandaşlarla buluşuyor

Efeler Belediyesi’nin tarım arazilerinde yetiştirildikten sonra hasadı yapılan ve Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’nda hijyenik şartlarda işlendikten sonra tüketime hazır hale getirilen ürünler, sağlıklı ve güvenli gıdaya herkesin ulaşabilmesi için belediyeye bağlı Efe Bakkalların raflarında uygun fiyatlı olarak halka sunuluyor.

Yurt dışına da satılıyor

Efeler’in verimli topraklarında yetiştirilen mahsuller, Türkiye’nin sınırları dışına taşınmak, yurt içinden ve yurt dışından tüketicilerle buluşturulmak için belediyenin efelerpazari isimli internet sitesinden çevrimiçi satışa da sunuluyor.