BIST 7.638
DOLAR 29,01
EURO 31,76
ALTIN 1.898,05
HABER /  SPOR

Genç eskrimciler İspanya ve Yunanistan’da yarışacak

Genç eskrimciler İspanya ve Yunanistan’da yarışacak

Eskrimde, İspanya ve Yunanistan’da 16-17 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Gençler Dünya Kupası organizasyonlarında 25 genç milli eskrimci ter dökecek.

Abone ol

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İspanya'nın Burgos kentindeki turnuvada kadınlar epede Zülal Can, Ceren Cebe, Dila Naz Eken, Nilahsen Erten, Aleyna Ertürk, Damlanur Sönmüş, Berra Sonyüksek, Yasemin Toktaş ve Yağmur Yurttaş, Yunanistan'ın başkenti Atina’da erkekler epe kategorisinde Emir Akal, Halis Efe Elibol, Ege Erdem Erdoğan, Doruk Erolçevik, Mert Ahmet Koç, Murat Meriç, Çınar Öğüt, Cengizhan Öner, Burak Türkdil ve Yalgın Yeter piste çıkacak.

İspanya'nın başkenti Madrid’de ise Gençler Kılıç Dünya Kupası’nda kadınlarda Begüm Alkaya, Zehra Nehir Cihan, Akya Göllü, Nil Güngör, Zehra Kerem ve Nehir Yıldırım, madalya mücadelesi verecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Batı Şeria'da sivilleri öldüren Yahudi yerleşimciler için İngiltere kararını verdi
Batı Şeria'da sivilleri öldüren Yahudi yerleşimciler için İngiltere kararını verdi
Cinayete kurban giden şahıs toprağa verildi
Cinayete kurban giden şahıs toprağa verildi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den başsağlığı mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den başsağlığı mesajı
Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın tek sefer düzenlenecek!
Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın tek sefer düzenlenecek!
İsrail askerleri, Cenin’de bir camiyi işgal ederek hoparlörlerden Yahudi duası okudu
İsrail askerleri, Cenin’de bir camiyi işgal ederek hoparlörlerden Yahudi duası okudu
Ali Babacan'dan ekonomide köklü çözüm için öneri
Ali Babacan'dan ekonomide köklü çözüm için öneri
Marmara Bölgesi'ndeki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı!
Marmara Bölgesi'ndeki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı!
Motosiklet hırsızı yakayı ele verdi
Motosiklet hırsızı yakayı ele verdi
Kütahya’da sahipsiz köpekler öğrenciye saldırdı!
Kütahya’da sahipsiz köpekler öğrenciye saldırdı!
Hızlı seyreden araçlara rağmen yolun karşısına geçmeye çalışıyorlar
Hızlı seyreden araçlara rağmen yolun karşısına geçmeye çalışıyorlar
Türkan Saylan’ın 88. Doğum Günü’nü konserle kutladılar
Türkan Saylan’ın 88. Doğum Günü’nü konserle kutladılar
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Erdoğan mesajı: Gazze’deki durumu anlatmak için uluslararası toplumun öncü sesidir
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Erdoğan mesajı: Gazze’deki durumu anlatmak için uluslararası toplumun öncü sesidir