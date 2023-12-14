CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayımladı.Abone ol
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulunda geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayımladı.
Özel, sosyal medya hesabındaki mesajında, "TBMM Genel Kurulunda geçirdiği rahatsızlığın ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini derin üzüntüyle öğrendiğim Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Saadet Partisi camiasına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.