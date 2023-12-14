BIST 7.638
DOLAR 29,01
EURO 31,76
ALTIN 1.898,05
HABER /  POLİTİKA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den başsağlığı mesajı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayımladı.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulunda geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabındaki mesajında, "TBMM Genel Kurulunda geçirdiği rahatsızlığın ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini derin üzüntüyle öğrendiğim Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Saadet Partisi camiasına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın tek sefer düzenlenecek!
Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın tek sefer düzenlenecek!
İsrail askerleri, Cenin’de bir camiyi işgal ederek hoparlörlerden Yahudi duası okudu
İsrail askerleri, Cenin’de bir camiyi işgal ederek hoparlörlerden Yahudi duası okudu
Ali Babacan'dan ekonomide köklü çözüm için öneri
Ali Babacan'dan ekonomide köklü çözüm için öneri
Marmara Bölgesi'ndeki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı!
Marmara Bölgesi'ndeki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı!
Motosiklet hırsızı yakayı ele verdi
Motosiklet hırsızı yakayı ele verdi
Kütahya’da sahipsiz köpekler öğrenciye saldırdı!
Kütahya’da sahipsiz köpekler öğrenciye saldırdı!
Hızlı seyreden araçlara rağmen yolun karşısına geçmeye çalışıyorlar
Hızlı seyreden araçlara rağmen yolun karşısına geçmeye çalışıyorlar
Türkan Saylan’ın 88. Doğum Günü’nü konserle kutladılar
Türkan Saylan’ın 88. Doğum Günü’nü konserle kutladılar
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Erdoğan mesajı: Gazze’deki durumu anlatmak için uluslararası toplumun öncü sesidir
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Erdoğan mesajı: Gazze’deki durumu anlatmak için uluslararası toplumun öncü sesidir
Kahvehanede çıkan silahlı kavganın altından tehdit edilme çıktı
Kahvehanede çıkan silahlı kavganın altından tehdit edilme çıktı
İYİ Parti'de sular durulmuyor! Bir isim daha görevden alınıyor
İYİ Parti'de sular durulmuyor! Bir isim daha görevden alınıyor
Cinsel istismar davası, sanık "evleneceğim" deyince düştü!
Cinsel istismar davası, sanık "evleneceğim" deyince düştü!