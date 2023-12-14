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Rusya Devlet Başkanı Putin'den Erdoğan mesajı: Gazze’deki durumu anlatmak için uluslararası toplumun öncü sesidir

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Erdoğan mesajı: Gazze’deki durumu anlatmak için uluslararası toplumun öncü sesidir

Rusya lideri Vladimir Putin, Türkiye'yi 2024 yılının başında ziyaret edebileceğini açıkladı. Putin, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'deki çabalarından da övgüyle söz etti.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da bulunan Gostiny Dvor Ticaret ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen yıllık özel soru-cevap oturumuna ve yıl sonu basın toplantısına katıldı.

Burada bir konuşma yapan Putin şunları kaydetti:

"Uluslararası toplumun öncü sesidir"

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze’deki durumu anlatmak için uluslararası toplumun öncü sesidir. Bu durumu düzeltmek için sürekli çaba sarf ediyor. Yaşanan felakete karşı sessiz kalmıyor. Erdoğan ile birlikte sürekli temas halindeyiz. Erdoğan, Gazze'deki durumun normale dönmesinde önemli bir lider rolü sergiliyor. O, kesinlikle bu trajediye en fazla ilgi gösteren ve durumun iyi yönde değişmesi için her şeyi yapan uluslararası toplum liderlerinden biri. Bu açıkça görülüyor. O, bu konuda çok aktif. Tanrı O'na sağlık versin. Zira olanlar tam bir felaket. Ukrayna'daki çatışmalara ve Gazze'de yaşananlara baktığınızda, tüm dünya aradaki farkı görüyor. Gazze'de binlerce çocuk, kadın ölüyor. Ukrayna'da böyle bir şey yok.

"Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleşebilirim"

Türkiye’yi ziyaret etmeyi planlıyordum ama Erdoğan’ın yoğun çalışma temposu nedeniyle bu ziyaret gerçekleşmedi. Gelecek sene başında Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleşebilirim.

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