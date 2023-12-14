BIST 7.639
DOLAR 29,01
EURO 31,77
ALTIN 1.898,87
HABER /  GÜNCEL

Kahvehanede çıkan silahlı kavganın altından tehdit edilme çıktı

Kahvehanede çıkan silahlı kavganın altından tehdit edilme çıktı

Afyonkarahisar’da bir kahvehanede yaşanan silahlı kavgada tetiği çeken kişi ifadesinde vurduğu şahısla aralarına geçmişe dayanan husumet olduğunu ve bu yüzden vurduğu kişinin zaman zaman kendisini akrabaları ile tehdit ettiğini söyledi.

Abone ol

Olay, dün öğle saatlerinde kent merkezi Fakıpaşa Mahallesi’ndeki bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunan E.K. ile A.A. ile kahvehanede karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma yerini kavgaya bıraktı. Kavgada üzerine 5 el ateş açılan E.K. iki bacağından vurulurken, A.A. ise olay yerinden kaçtı. Kahvehanedekiler yaralının kan kaybetmemesi için müdahalede bulundu. Yaralanan şahıs çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Tetiği çeken şahıs tutuklandı!

Olay sonrası kaçan A.A., saldırıda kullandığı silahla birlikte polis tarafından Yarenler mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs ifadesinde olayı doğrulayarak, yaralı şahsın husumetten dolayı zaman zaman akrabaları ile birlikte kendisini sıkıştırdığını ve takip ettiği olaydan 1 gün öncede Fakıpaşa mahallesinde aracının önünü kestiklerini öne sürdü. A.A., bu sebeple olay yerinde yaralı şahıs ile karşılaştıklarında kendisine ait bulundurma ruhsatlı tabanca ile olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Şahıs ifadesinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Parti'de sular durulmuyor! Bir isim daha görevden alınıyor
İYİ Parti'de sular durulmuyor! Bir isim daha görevden alınıyor
Cinsel istismar davası, sanık "evleneceğim" deyince düştü!
Cinsel istismar davası, sanık "evleneceğim" deyince düştü!
Yolsuzluk iddiaları sonrası Japonya'da kabine değişti!
Yolsuzluk iddiaları sonrası Japonya'da kabine değişti!
Park halindeki otomobilde silahla vurulmuş halde bulundu!
Park halindeki otomobilde silahla vurulmuş halde bulundu!
İnterpol kırmızı bültenle arıyordu! Kırklareli'nde yakalandı!
İnterpol kırmızı bültenle arıyordu! Kırklareli'nde yakalandı!
Mantar toplarken kaybolan yaşlı kadının cesedi bulundu!
Mantar toplarken kaybolan yaşlı kadının cesedi bulundu!
O meslekte 150 Bin TL maaşa çalışan arıyorlar 'Kimse tercih etmiyor'
O meslekte 150 Bin TL maaşa çalışan arıyorlar 'Kimse tercih etmiyor'
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı giyeceği üniformadaki armaların detaylarını açıkladı
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı giyeceği üniformadaki armaların detaylarını açıkladı
Devrilen direğe çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
Devrilen direğe çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
Köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı kadın tedavi altına alındı
Köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı kadın tedavi altına alındı
12 yaşındaki çocuk, vefat eden babasının mesleğini büyük bir aşkla sürdürüyor
12 yaşındaki çocuk, vefat eden babasının mesleğini büyük bir aşkla sürdürüyor
Kocaeli’de bir şahıs göğsünden bıçaklandı
Kocaeli’de bir şahıs göğsünden bıçaklandı