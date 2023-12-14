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Devrilen direğe çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Devrilen direğe çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol üzerine devrilen enerji nakil hattı direğine çarpan motosiklet sürücüsü, düşerek yaralandı.

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Kaza, saat 09.00'da Hamidiye Mahallesi Kümeevler mevkiinde meydana geldi. Kadir Ş. (31) yönetimindeki plakasız motosiklet, yol üzerine devrilen enerji nakil hattı direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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