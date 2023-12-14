Tır dorsesindeki kutudan mülteci çıktı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde tırın dorsesindeki kutunun içinden 2 mülteci çıktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Edinilen bilgiye göre, Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde bir tırın dorsesindeki kutuları boşaltan çalışanlar gelen sesler üzerine endişelendi. Çalışanların yapmış olduğu kontrollerde kutunun içinde insan olduğu anlaşıldı. Kutunun açılmasıyla 2 mülteci dışarıya çıktı. Mültecilerin kaçak yolla İtalya yerine yanlışlıkla Türkiye’ye geldiği öne sürüldü. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.