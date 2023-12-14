Savcı Mehmet Şenay Baygın hayatını kaybetti! FETÖ soruşturmalarında önemli dosyalara bakmıştı

Birçok FETÖ soruşturmasına bakan emekli Cumhuriyet Savcısı Mehmet Şenay Baygın, hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Baygın, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelede ön saflarda yer almasıyla tanınan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Şenay Baygın, sağlık sorunları nedeniyle emekliliğe ayrılarak avukat oğlu ile bir hukuk bürosu açtı. Sağlık problemleriyle mücadele eden Baygın, bir süre önce durumu ağırlaşarak yoğun bakıma alındı. Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre, Savcı Baygın tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti.

Savcı Mehmet Şenay Baygın, özellikle 17/25 FETÖ kalkışması ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda çalışmış önemli dosyalara bakmıştı. Baygın, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi olaydan haberdar olup adliyeye gelen ilk Cumhuriyet Savcısı olmuştu.

Yaklaşık 30 yıldır meslekte hizmet veren Baygın, 15 Temmuz darbe girişimi gerçekleşmeden örgütün üniversite yapılanmasına yönelik operasyonlar düzenlemişti. Savcı Baygın yargı dünyasında çalışkanlığı ve cesareti ile tanınmıştı.