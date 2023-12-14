BIST 7.608
DOLAR 29,04
EURO 31,73
ALTIN 1.898,81
HABER /  GÜNCEL

Savcı Mehmet Şenay Baygın hayatını kaybetti! FETÖ soruşturmalarında önemli dosyalara bakmıştı

Savcı Mehmet Şenay Baygın hayatını kaybetti! FETÖ soruşturmalarında önemli dosyalara bakmıştı

Birçok FETÖ soruşturmasına bakan emekli Cumhuriyet Savcısı Mehmet Şenay Baygın, hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Baygın, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Abone ol

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelede ön saflarda yer almasıyla tanınan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Şenay Baygın, sağlık sorunları nedeniyle emekliliğe ayrılarak avukat oğlu ile bir hukuk bürosu açtı. Sağlık problemleriyle mücadele eden Baygın, bir süre önce durumu ağırlaşarak yoğun bakıma alındı. Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre, Savcı Baygın tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti.

Savcı Mehmet Şenay Baygın, özellikle 17/25 FETÖ kalkışması ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda çalışmış önemli dosyalara bakmıştı. Baygın, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi olaydan haberdar olup adliyeye gelen ilk Cumhuriyet Savcısı olmuştu.

Yaklaşık 30 yıldır meslekte hizmet veren Baygın, 15 Temmuz darbe girişimi gerçekleşmeden örgütün üniversite yapılanmasına yönelik operasyonlar düzenlemişti. Savcı Baygın yargı dünyasında çalışkanlığı ve cesareti ile tanınmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bişkek'teki Türk Büyükelçiliği önündeki yangına ilişkin rapor talep edildi
Bişkek'teki Türk Büyükelçiliği önündeki yangına ilişkin rapor talep edildi
İlk Türk uzay yolcusu Avcı'nın uzaya çıkacağı tarih belli oldu! 9 Ocak 2024'te gidiyor
İlk Türk uzay yolcusu Avcı'nın uzaya çıkacağı tarih belli oldu! 9 Ocak 2024'te gidiyor
Bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi! MSB: "ABD'nin PKK/YPG ile faaliyetlerini yakından takip ediyoruz"
Bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi! MSB: "ABD'nin PKK/YPG ile faaliyetlerini yakından takip ediyoruz"
Somali Cumhurbaşkanı ilk kez konuştu: "Oğlum Türkiye’den kaçmadı hakkında tutuklama emri yoktu"
Somali Cumhurbaşkanı ilk kez konuştu: "Oğlum Türkiye’den kaçmadı hakkında tutuklama emri yoktu"
Manisa'da aç kalan kurtlar, koyun sürüsüne saldırdı
Manisa'da aç kalan kurtlar, koyun sürüsüne saldırdı
Muş'ta köpeklerin saldırdığı 79 yaşındaki kadın yaralandı!
Muş'ta köpeklerin saldırdığı 79 yaşındaki kadın yaralandı!
Ogün Samast isim değişikliğinden vazgeçti! "Herkes öğrendi bir anlamı kalmadı"
Ogün Samast isim değişikliğinden vazgeçti! "Herkes öğrendi bir anlamı kalmadı"
Rakibinin yüzüne vurmuştu! Draymond Green'e süresiz uzaklaştırma cezası
Rakibinin yüzüne vurmuştu! Draymond Green'e süresiz uzaklaştırma cezası
İki takım şampiyonlar liginde rakiplerine gözdağı verdi
İki takım şampiyonlar liginde rakiplerine gözdağı verdi
Kilolarından kurtulmak isteyen Sultan teyzenin tek isteği bastonsuz yürümek
Kilolarından kurtulmak isteyen Sultan teyzenin tek isteği bastonsuz yürümek
MESAM 37. kuruluş yıl dönümünü kutladı
MESAM 37. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Muhtar adayı halk ozanı türkü söyleyerek oy istiyor
Muhtar adayı halk ozanı türkü söyleyerek oy istiyor