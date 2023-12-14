BIST 7.606
DOLAR 29,03
EURO 31,74
ALTIN 1.898,87
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

İlk Türk uzay yolcusu Avcı'nın uzaya çıkacağı tarih belli oldu! 9 Ocak 2024'te gidiyor

İlk Türk uzay yolcusu Avcı'nın uzaya çıkacağı tarih belli oldu! 9 Ocak 2024'te gidiyor

Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonunun gerçekleşeceği tarih belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı'nın 9 Ocak 2024’te, İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte uzaya gidecek. Avcı, orada 12 ayrı deney yapacak.

Abone ol

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapacak ilk Tük Uzay Yolcusu Alper Gezer Avcı’nın 9 Ocak 2024’te uzaya gideceğini açıkladı. Bakan Kacır, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Alper Gezer Avcı’nın misyonda kullanılacak armayı tanıttığı videoya yer verdi.

Sekiz köşeli Selçuklu yıldızının bulunduğu armada ay-yıldızlı Türk Bayrağı,16 Türk devletini temsil eden yıldızlar, Cumhuriyetin 100. yılına ithafen 100 sayısı ve dünya üzerinde turkuaz renkli Türkiye haritası bulunuyor.

Videoda; Alper Gezer Avcı, görev armasının detaylarını anlattı.

13 farklı deney yapacak

Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Alper Gezeravcı, Ocak ayındaki fırlatmanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda gerçekleşecek deneylerden birinin Muş Bilim ve Sanat Merkezindeki öğrenciler tarafından hazırlandığını duyurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi! MSB: "ABD'nin PKK/YPG ile faaliyetlerini yakından takip ediyoruz"
Bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi! MSB: "ABD'nin PKK/YPG ile faaliyetlerini yakından takip ediyoruz"
Somali Cumhurbaşkanı ilk kez konuştu: "Oğlum Türkiye’den kaçmadı hakkında tutuklama emri yoktu"
Somali Cumhurbaşkanı ilk kez konuştu: "Oğlum Türkiye’den kaçmadı hakkında tutuklama emri yoktu"
Manisa'da aç kalan kurtlar, koyun sürüsüne saldırdı
Manisa'da aç kalan kurtlar, koyun sürüsüne saldırdı
Muş'ta köpeklerin saldırdığı 79 yaşındaki kadın yaralandı!
Muş'ta köpeklerin saldırdığı 79 yaşındaki kadın yaralandı!
Ogün Samast isim değişikliğinden vazgeçti! "Herkes öğrendi bir anlamı kalmadı"
Ogün Samast isim değişikliğinden vazgeçti! "Herkes öğrendi bir anlamı kalmadı"
Rakibinin yüzüne vurmuştu! Draymond Green'e süresiz uzaklaştırma cezası
Rakibinin yüzüne vurmuştu! Draymond Green'e süresiz uzaklaştırma cezası
İki takım şampiyonlar liginde rakiplerine gözdağı verdi
İki takım şampiyonlar liginde rakiplerine gözdağı verdi
Kilolarından kurtulmak isteyen Sultan teyzenin tek isteği bastonsuz yürümek
Kilolarından kurtulmak isteyen Sultan teyzenin tek isteği bastonsuz yürümek
MESAM 37. kuruluş yıl dönümünü kutladı
MESAM 37. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Muhtar adayı halk ozanı türkü söyleyerek oy istiyor
Muhtar adayı halk ozanı türkü söyleyerek oy istiyor
LPG dönüşümü yapan iş yerinde patlama: 1 kişi yaralandı!
LPG dönüşümü yapan iş yerinde patlama: 1 kişi yaralandı!
Batman’da çöpçü balığının korunması için çaylarda ağ temizliği yapıldı
Batman’da çöpçü balığının korunması için çaylarda ağ temizliği yapıldı