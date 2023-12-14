Somali Cumhurbaşkanı ilk kez konuştu: "Oğlum Türkiye’den kaçmadı hakkında tutuklama emri yoktu"

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, İstanbul’da motorkurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne sebep olan oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında ilk kez konuştu: “Oğlum Türkiye’den kaçmadı. Tutuklama emri yoktu. Bir işi nedeniyle yurtdışına çıktı. Türkiye’ye dönüp teslim olmasını tavsiye ettim ama karar onun. Aileye başsağlığı dileklerimi iletiyorum.”

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Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, İstanbul’da Somali Büyükelçiliği’ne ait araçla arkadan çarptığı motorkurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne neden olan oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud’un “Türkiye’den kaçmadığını” söyledi.

Olay hakkında ilk kez konuşan Cumhurbaşkanı Mahmud, oğluna Türkiye’ye geri dönüp hakkında tutuklama emri çıkaran mahkemeye teslim olmasını tavsiye ettiğini belirtti.

“Bu bir kazaydı, kaçmadı"

Cumhurbaşkanı Mahmud, doktor olan 40 yaşındaki oğlunun kazadan sonra birkaç gün İstanbul’da kaldığını belirterek, oğlunun kaçmadığını ileri sürdü.

“Tutuklama emri yoktu” diyen Cumhurbaşkanı “Bu bir kazaydı. Kaçmadı ve zaten bu amaçla bir avukat tuttu. Yani bir işi var ve ülke dışına çıktı” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Mahmud, “Hâlâ ülkeyle bağlantısı var ve geri dönüp mahkemeye teslim olması için kendisiyle konuşuyorum” dedi.

Oğlunun yetişkin biri olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Mahmud, “Karar ona ait ama ben bu tavsiyeyi veriyorum” diye konuştu.

"Kayıplarının acısını onlarla paylaşıyoruz"

Göçer’in ailesine başsağlığı dileyen Somali Cumhurbaşkanı, AP’ye verdiği mülakatta, “Bu vesileyle nasıl ulaşacağımı bilmediğim aileye başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Kayıplarının acısını onlarla paylaşıyoruz” dedi.