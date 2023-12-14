Modoko'dan üniversite-sanayi işbirliği projesi!

Mobilya üreticileri kooperatifi Modoko, tasarımcı ve mobilya ustası gibi kalifiye eleman yetiştirmeye yönelik üniversite-sanayi işbirliği projesini başlatıyor.

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Modoko'dan yapılan açıklamaya göre, 24 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan, 10 bin ihracatçıyı, 36 bin üreticiyi ve 65 bin iş yerini barındıran mobilya sektörünün en büyük temsilcilerinden Modoko, sektörde kalifiye eleman sorununu çözmeye yönelik adımlar atıyor.

Modoko, Doğuş Üniversitesi ile başlayan proje kapsamında AR-GE merkezi kurarak öğrencilerin tasarım alanında gelişmesini sağlamayı ve Türkiye'nin mobilya tasarımında öncü ülke konumuna gelmesini hedefliyor.

Modoko Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan, yılın 11 ayında 4,2 milyar dolar ihracata karşılık 500 milyon dolarlık bir ithalatla en fazla dış ticaret fazlası veren sektörlerin başında geldiklerini belirtti.

Diğer sektörlerde olduğu gibi mobilya sektörünün de ana gündem maddesinin kalifiye eleman problemi olduğunu ifade eden Çalışkan, "Mobilya ustasının yanı sıra 'Made in Türkiye' damgasını ileriye taşıyacak ve ürünü katma değerli hale getirecek tasarımcılar bulmakta zorlanıyoruz. Bu yüzden İtalya'da olduğu gibi üniversite-sanayi işbirliği kapsamında bir AR-GE merkezi kurup bu merkez üzerinden tasarımcılar, mobilya ustaları yetiştirmek istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Son bir yılda ihracatın yüzde 400 arttığı Suudi Arabistan'a ve kilogram başına ihracatı yüksek ABD pazarına yoğunlaşacaklarını aktaran Çalışkan, katma değerli ürünlerle Türkiye'nin pazarlarda fark yaratması gerektiğini belirtti.