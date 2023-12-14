Seyirci kazan kaldırdı! Yalı Çapkını erken final mi yapıyor?

Star TV’nin en çok izlenen, reyting rekortmeni dizisi Yalu Çapkını hakkında ortaya atılan bir iddia seyircileri kızdırdı. yayınlanan Yalı Çapkını isimli dizinin final yapacağı iddia edildi.

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Star TV’de yayınlanan Yalı Çapkını isimli dizinin final yapacağı iddia edildi. 23 Eylül 2022 tarihinde ilk bölümüyle ekranlara gelen ve OGM Pictures imzalı Yalı Çapkını dizisi reytinglerdeki başarısıyla en çok izlenen dizilerden olmuştu.

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in yer aldığı, yönetmenliğini Burcu Alptekin ve Alptekin Bozkurt'un üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger, Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay'ın kaleme aldığı Yalı Çapkını, yeni sezona oldukça iddialı bir giriş yapsa da zaman içinde aynı istikrarı gösterememişt.

Yalı Çapkını dizisinin veda edeceği tarihin Mayıs 2024 olacağı iddia edildi. Gazeteci Sadık Şimkek’in haberine göre; Yalı Çapkını hikayesinin tadında bırakılması isteniyor.

Ancak dizinin reytinglerdeki gidişatına göre durum tekrar değerlendirilebilir.