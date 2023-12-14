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Bursa'da annesini iple boğarak öldürdü! Son sözünde bakın ne dedi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bursa'da annesini iple boğarak öldürdü! Son sözünde bakın ne dedi

Bursa'da annesini iple boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

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Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Halil İbrahim Yazıcı (24), babası, kardeşleri ve avukatı katıldı. Sanığın ağabeyi Recep Yazıcı şikayetinin devam ettiğini belirtti.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis

Son sözü sorulan sanık, "Keşke böyle olmasaydı, mukadderat." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa, "kadına ve üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi.

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