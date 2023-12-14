Bursa'da annesini iple boğarak öldürdü! Son sözünde bakın ne dedi
Bursa'da annesini iple boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.Abone ol
Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Halil İbrahim Yazıcı (24), babası, kardeşleri ve avukatı katıldı. Sanığın ağabeyi Recep Yazıcı şikayetinin devam ettiğini belirtti.
Ağırlaştırılmış müebbet hapis
Son sözü sorulan sanık, "Keşke böyle olmasaydı, mukadderat." dedi.
Mahkeme heyeti, sanığa, "kadına ve üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi.