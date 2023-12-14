Uzmanlar açıkladı, sağlıklı bir yaşam ağız ve diş sağlığıyla başlar

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, sağlıklı bir yaşamın ağız ve diş sağlığıyla başladığını ifade etti.

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Ağız ve diş sağlığına gereken özenin gösterilmediği durumlarda diş çürükleri ve diş kayıpları kaçınılmaz olduğu hatırlatılan açıklamada, “Toplumda diş çürüğünün sık görülmesi ve genel sağlığa etkilerinden dolayı ağız ve diş sağlığı problemlerinin açığa çıkmadan önce koruyucu önlemlerle engellenmesi gerekmektedir. Sağlık “fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak tam iyilik hali” olarak tanımlanmakta, sağlıklı olma durumu ise ancak vücuttaki tüm organ ve dokuların sağlıklı olması ile mümkün olmaktadır. Ağız ve diş sağlığı da genel sağlığın, dolayısıyla yaşamsal fonksiyonların ve yaşam kalitesinin vazgeçilmez bir unsurudur.” denildi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün diş ve diş eti rahatsızlıklarını yaygınlığı ve tekrarlama oranları nedeni ile insanların karşılaştığı en büyük sağlık sorunlarından biri olarak tanımlandığı belirtilerek, şöyle devam edildi.



Ağız diş sağlığının korunması ve geliştirilmesi sürecinde çocuklarımızın eğitimi ve diş fırçalama alışkanlığı kazanmaları son derece önemlidir. Anne ve babalar kendi dişlerini fırçalarken çocuklarına da örnek olacaklardır. Evde anne ve babanın rol model olması, okulda öğretmenin diş fırçalamayı ya da doğru beslenmeyi özendirmesi çocukların ağız ve diş sağlığı açısından doğru tutum ve davranış edinmelerine yardımcı olacaktır. Günde en az 2 kez ve 2 dakika dişlerimizi fırçalamalıyız.



En az 3 ayda bir diş fırçamızı yenilemeliyiz. 6 ayda bir diş hekimi kontrollerimizi aksatmamalıyız. Doğru ve düzenli ağız bakımını alışkanlık haline getirmeliyiz. Beslenmemizi düzenlerken çürük oluşturmayan besinleri seçmeliyiz. Ne yediğimiz kadar ne zaman yediğimizin de önemli olduğunu unutmamalıyız. Sert, kabuklu gıdaları dişlerimizle kırmamalıyız. Diş hekimimizin önerdiği koruyucu flor uygulamalarını ihmal etmemeliyiz.”

Erzurum Sağlık Müdürlüğü’nün bu kapsamda tüm ilçelerde İlçe Kaymakamları, İlçe Milli Eğitim Müdür ve Müdür Yardımcıları ile diğer kurum yöneticilerimizin de katılımlarıyla okullarda eğitim etkinlikleri düzenlendiği vurgulanarak şöyle denildi “Etkinliklerde doğru diş fırçalama teknikleri çeşitli broşürlerle ve diş maketleri üzerinde gösterilerek öğrencilere ve öğretmenlere eğitim verilmiştir. Toplumda ağız ve diş sağlığı bilincinin oluşması ve ağız ve diş sağlığının korunması için özveriyle çalışan tüm diş hekimlerimizin Diş Hekimleri Gününü, tüm vatandaşlarımızın ve ağız-diş sağlığı hizmetlerinde çalışan tüm sağlık çalışanlarımızın Ağız ve Diş Sağlığı Haftasını kutluyoruz.”