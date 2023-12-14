75 yaşındaki vatandaş 2 milyon 600 bin lirasını dolandırılmaktan son anda kurtuldu

Konya'da 75 yaşındaki vatandaşı arayıp, isminin terör örgütlerine karıştığını söyleyerek para isteyen dolandırıcı, vatandaşın şüphesi üzerine yakalandı. 75 yaşındaki vatandaş 2 milyon 600 bin lira parasını dolandırılmaktan son anda kurtardı.

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Edinilen bilgiye göre, kendilerini telefonda polis ve savcı olarak tanıtarak, dolandırmak istedikleri kişilerin isimlerinin terör örgütlerine karıştığını söyleyip vatandaşlardan para isteyen dolandırıcıların hedefinde bu kez Konya’da yaşayan 75 yaşındaki M.G. vardı. M.G.’yi arayarak, adına telefon hattı çıkarılarak kredi çekildiğini ve çekilen kredinin terör örgütlerine aktarıldığını söyleyen şüpheli E.Ş (32), adının para karşılığında temize çıkarılabileceğini söyledi. Şüpheli E.Ş., telefonda uzun süre konuştuğu M.G. isimli vatandaşı parasını çekmeye ikna etti.



Bankada biriken parasını çeken M.G., şüpheliye parasını teslim etmeden önce polisi arayarak durumu anlattı. Polisle görüştükten sonra şüpheliyle buluşmaya giden M.G., parası şüpheliye teslim edeceği sırada devreye Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler girdi. Parayı teslim almak için hazırlanan şüpheli E.Ş., polisler tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheli gözaltına alınırken, 75 yaşındaki vatandaşın 2 milyon 600 bin lira değerindeki yaklaşık 85 bin Euro'su dolandırıcının eline geçmeden kurtarıldı. Şüpheli E.Ş. gerekli işlemlerin yapılması için emniyete götürüldü.