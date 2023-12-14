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Sosyal medyada müstehcen yayın ve pornografik konuşmalar yapanlara gözaltı

Sosyal medyada müstehcen yayın ve pornografik konuşmalar yapanlara gözaltı

İSTANBUL'da sosyal medya üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaştıkları, canlı yayın yaptıkları ve pornografik diyalog içeren konuşmalar yaptıkları iddia edilen 5’i kadın 6 şüpheli, gözaltına alındı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri TikTok ve Twitter  isimli sosyal medya platformları üzerinden müstehcen içerikli canlı yayın yapan, başka hesaplar üzerinden pornografik içerikli videolar paylaştığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon yaptı.

Yapılan incelemede, canlı yayın sırasında müstehcen konuşmalar gerçekleştirdikleri de öğrenilen şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesinin ardından adreslerine baskın yapıldı.

Şüpheliler K.B, E.B, K.D, Y.Ş, K.Y ve N.G isimli şüpheliler, yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Haklarında, TCK 226 (Müstehcenlik) suçundan işlem yapılan şüphelilerden 4’ü adliyeye sevk edildi. 2'si ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin serbest bırakıldığı öğrenildi.

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