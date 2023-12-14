BIST 7.604
DOLAR 29,04
EURO 31,74
ALTIN 1.902,40
HABER /  GÜNCEL

Adana Yer Fıstığı coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Adana Yer Fıstığı coğrafi işaret tescil belgesi aldı

"Adana Yer Fıstığı", Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Abone ol

Türkiye yer fıstığı üretiminin yüzde 65’i Adana’nın Karataş ve Ceyhan ilçesinden karşılanıyor. Karataş Belediyesi ve Ceyhan Ticaret Odası işbirliği ile Adana yer fıstığının coğrafi işaret alması için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunuldu. Başvuruyu değerlendiren Türk Patent ve Marka Kurumu, Adana yer fıstığına coğrafi işaret tescil belgesi verdi.
Karataş Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Bölgemizin değerlerini tescilleyerek her geçen gün arttırılması yönünde çalışmalara devam edeceğiz” denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Mehmet Şimşek: Kestirme yok, zamana ihtiyacımız var, doğru yoldayız
Bakan Mehmet Şimşek: Kestirme yok, zamana ihtiyacımız var, doğru yoldayız
Türkiye'de tavuk eti üretimi tüketime bağlı olarak yüzde 1,4 arttı
Türkiye'de tavuk eti üretimi tüketime bağlı olarak yüzde 1,4 arttı
Denizli'de kazada ölen kadının kimliği belli oldu
Denizli'de kazada ölen kadının kimliği belli oldu
Elazığ’da nesli tükenmekte olan sarı benekli semender görüldü
Elazığ’da nesli tükenmekte olan sarı benekli semender görüldü
Kastamonu'da karaya oturan gemi kurtarıldı
Kastamonu'da karaya oturan gemi kurtarıldı
Bakan Mahinur Göktaş duyurdu! Paralar hesaplara yatırılmaya başlandı
Bakan Mahinur Göktaş duyurdu! Paralar hesaplara yatırılmaya başlandı
Yalova’da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran öğrenciler taburcu edildi
Yalova’da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran öğrenciler taburcu edildi
Ankara’da eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti
Ankara’da eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti
Boşanmaya düğüne gider gibi gitmişti, davaya eşi gelmediği için boşanamadı
Boşanmaya düğüne gider gibi gitmişti, davaya eşi gelmediği için boşanamadı
Yalova’da sahilde ayı görüntülendi
Yalova’da sahilde ayı görüntülendi
Sivrihisarlı 40 yıllık tecrübeli esnaf Gürgen ağacının ilmek ilmek işliyor
Sivrihisarlı 40 yıllık tecrübeli esnaf Gürgen ağacının ilmek ilmek işliyor
Temizlik işçisi yerde bulduğu 30 bin TL’yi sahibine teslim etti!
Temizlik işçisi yerde bulduğu 30 bin TL’yi sahibine teslim etti!