Sivrihisarlı 40 yıllık tecrübeli esnaf Gürgen ağacının ilmek ilmek işliyor

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde 40 yıldır tahta kasnaklardan elek imal eden Muzaffer Nurlu, mesleğinin son temsilcisi olduğunu belirtti.

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Sivrihisar ilçesinde yaşayan esnaf Muzaffer Nurlu babasından öğrendiği elek yapımını 40 senedir sürdürüyor. Gürgen ağacından çember formu verdiği kasnaklara kullanım alanına göre özel tel geren Nurlu’nun mesleği yok olma tehlikesi altında. Mesleğinin son temsilcilerinden olan Muzaffer Nurlu’nun ürünleri genellikle buğday, arpa, nohut, mercimek elemek için kullanılıyor. Fiyatları 30 lirayla 50 lira arasında değişen elekleri genellikle ilçeyi ziyaret eden turistler ve ev hanımları tercih ediyor.

“Son yapan kişilerden birisiyim”



Zanaatının yok olma tehlikesinden bahseden Muzaffer Nurlu şöyle konuştu;



“Ben bu mesleği 40 yıldır yapıyorum aşağı yukarı ama artık batmaya yüz tutan meslek olduğu için halen zor devam etmekteyiz. Artık nereye kadar gider bilmiyorum ama son yapan kişilerden birisiyim. Yani bu baba zanaatı eskiden beri babamdan öğrendik yani böyle geldi. Alıcısı pek yok da böyle işte bizde bırakamadım. Hani meslek olarak bırakamadığım için bulunduruyoruz. Ama böyle tek tük kullananlar var, bazıları da hobi olsun diye böyle şark odası falan yapıyorlar. Bunu kasnağı hazır geliyor. Ben açıyorum onları, gürgen ağacından yapılıyor.”

“Buğday, arpa, nohut ve mercimek gibi hububatlar eleniyor”



Gürgen ağacından yapılan özel tahtalardan kasnak oluşturarak elek imal ettiğini belirten Nurlu, “Genelde Sakarya’nın Adapazarı ilçesi tarafında yapılıyor. Bize geliyor işte bu şekilde alıyoruz, tellerini alıyoruz. Kullanım alanına göre değişiyor. Buğday, arpa, nohut ve mercimek gibi hububatlar eleniyor genellikle. Tellerin aralıkları farklı ondan dolayı kullanım alanına göre çakıyorum. Yani fiyatları 30, 40, 50 lira o civarda yani büyüklüğüne göre değişiyor. El yapımı eleklerimin fiyatı telin kalitesine göre değişir yani” diye konuştu.