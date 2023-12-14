BIST 7.529
DOLAR 29,02
EURO 31,69
ALTIN 1.899,71
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da genç kızı taciz eden şahsa meydan dayağı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

ESENLER'de iddiaya göre, bir şahıs yolda ablasıyla birlikte yürüyen genç bir kızı taciz etti. Genç kızın ablasının bağırması üzerine vatandaşlar şahsı yakalayarak meydan dayağı attı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Abone ol

Olay, Havaalanı Mahallesi’nde bulunan bir cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, cadde üzerinde yaşı küçük olan genç bir kızı taciz etti. Kardeşinin tacize uğradığını gören ablası ise bağırarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. O sırada genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli şahıs ise cadde üzerinde yukarıya doğru kaçmaya çalıştı.

Meydan dayağı yemekten kurtulamadı

Şüphelinin kaçmaya çalıştığını anlayan vatandaşlar ise hemen harekete geçerek şahsı yakaladı. Şüpheli şahıs, yakalandığı kişiler tarafından meydan dayağı yemekten kurtulamadı. Genç kızı taciz eden şüpheli şahsın meydan dayağı yediği anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Şüpheli şahıs olayın ardından gözaltına alındı.

“Baya bir tartakladık”

Mahalle esnafından Hüseyin Yetimova yaşanan olay ile ilgili, “Uzaktan izledim ama bir süre sonra yakınına gidip olayı öğrendim. Biri kız çocuğunu burada sokakta taciz ediyor. Kızın ablası da görünce bağırıyor. Ablasının bağırmalarına biz koştuk. Adam kaçıyordu, yakaladık. Orada da sivil bir polis arkadaşımız vardı. Orada onu baya bir tartakladık. Gerçekten istenmeyen bir olay maalesef burada yaşandı. Olay da aşikar olduğu için pek bir şey söylemesine gerek kalmadı. Sadece öyle bağırdı. Suçlunun hal ve hareketlerinden zaten anlıyorsunuz. Öyle bir durum. Zannedersem gözaltına alındı. Belediyenin oraya doğru kaçıyordu. Peşinden gittiler” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Araç sahipleri dikkat! Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı belli oldu
Araç sahipleri dikkat! Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı belli oldu
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den ürküten deprem açıklaması!
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den ürküten deprem açıklaması!
Diyarbakır'da amca yeğen kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü
Diyarbakır'da amca yeğen kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü
TBMM'de tansiyon yükseldi! Sırrı Sakık Mehmet Ali Çelebi'ye küfretti
TBMM'de tansiyon yükseldi! Sırrı Sakık Mehmet Ali Çelebi'ye küfretti
Maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm kayıtlara geçti
Maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm kayıtlara geçti
Umut Nayir ve eşinin acı günü: 16 haftalık bebeklerini kaybettiler
Umut Nayir ve eşinin acı günü: 16 haftalık bebeklerini kaybettiler
Milyonlarca kişiyi isyan ettiren yaz saati uygulaması kalkıyor mu? Meclis'e geldi
Milyonlarca kişiyi isyan ettiren yaz saati uygulaması kalkıyor mu? Meclis'e geldi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları tamamlandı! İşte son 16'ya kalan takımlar
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları tamamlandı! İşte son 16'ya kalan takımlar
TMSF sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarını yükseltti
TMSF sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarını yükseltti
49 ilde uyuşturucu tacirlerine Narko Güç Operasyonu: 378 kişi gözaltında
49 ilde uyuşturucu tacirlerine Narko Güç Operasyonu: 378 kişi gözaltında
Gazze ve Batı Şeria'da yapılan anket sonuçları İsrail'in kabusu oldu
Gazze ve Batı Şeria'da yapılan anket sonuçları İsrail'in kabusu oldu
İYİ Parti'den Ekrem İmamoğlu'na: Seni başkan seçtirmeyeceğiz! İbrahim Özkan krizinde 7 kişi ihraç ediliyor...
İYİ Parti'den Ekrem İmamoğlu'na: Seni başkan seçtirmeyeceğiz! İbrahim Özkan krizinde 7 kişi ihraç ediliyor...