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Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den ürküten deprem açıklaması!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den ürküten deprem açıklaması!

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Marmara Bölgesi’nde üç bölgede iki fay hattı olduğuna dikkat çekti ve "Kuzey Anadolu Fay Hattı, Adalar bölgesinin güney bölgesindeki fay hattında deprem bekleniyor diye söyleyebiliriz" dedi.

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Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, basın mensuplarıyla bir araya gelerek soruları yanıtladı. Kuzey Anadolu Fay Hattı Kuzey Kolu ve Yalova taraflarında İnegöl, Balıkesir, Bandırma ve Bursa’dan sonra Ege’ye kadar inen hat için deprem beklendiğini aktaran Moriwaki, “Kahramanmaraş’ta 6 Şubat günü meydana gelen depremden sonra başka nerede olabilir diye konuşuyorduk ve Hatay’ın ihtimali vardı, onu da söyledik. İzmir’de de iki sene önce deprem oldu ama fay hattı kırılmadığı için orada da deprem olabilir. Marmara Bölgesi’nde üç bölgede iki fay hattı var; Kuzey Anadolu Fay Hattı Kuzey Kolu 1999 Gölcük İzmit Değirmendere, güney tarafından 1912’de kırılan Silivri fay noktasına kadar kuzey hattında olabilir. İkinci olarak Yalova taraflarında İnegöl, Balıkesir, Bandırma ve Bursa’dan sonra Ege’ye gidiyor. Hatta 100 ya da 150 bazen 200 senedir deprem olmayan bölgeler var, onlar için deprem bekleniyor diye söyleyebiliriz” dedi.

“Bursa’da sıra olarak deprem gelebilir”

Son günlerde Bursa’da meydana gelen depremlere değinen Moriwaki, "Bursa’da sıra olarak deprem gelebilir. Ama dolayısıyla Marmara Bölgesi’nde bir deprem olacak ve İstanbul da bu depremden etkilenecek. Aslında ben de dahil her hocanın dediği gibi Kuzey Anadolu Fay Hattı, Adalar bölgesinin güney bölgesindeki fay hattında deprem bekleniyor diye söyleyebiliriz" dedi.

"Ataköy, Küçükçekmece, Büyükçekmece ve Avcılar tarafında..."

İstanbul’un bazı bölgelerinin zeminin yumuşak olduğunu ve yumuşak zeminde depremin daha hızlı yayıldığını söyleyen Moriwaki, “Özellikle zeminin yumuşak olduğu yerler, mesela eski Atatürk Havalimanı, Ataköy, Küçükçekmece, Büyükçekmece ve Avcılar tarafında zemin çok yumuşak. Bu tür zeminli yerleri öncelikli olarak yapmak lazım. Sert zeminli yerler mesela boğazın iki tarafında da bina çok olsa da deprem zor gidiyor ve fazla dalgalanma olmuyor ama uzaklara rağmen zemin yumuşaksa deprem yavaş gidiyor ve dalgalanma çok oluyor büyükşehir belediye başkanlarına bu konuda eğitim vermek lazım” diye konuştu.

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