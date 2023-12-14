Kar yağışı Batı'dan yurda giriyor! Haftasonu sert geliyor aman dikkat!

Cumartesi günü Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da başlayacak olan kar yağışı, Pazar günü iç bölgelere de etkisini artırarak devam ettirecek. İstanbul'un batı kesimlerinde yer yer kar yağışının etkili olması bekleniyor. İstanbul'un kalan kesimleri ise sağanak yağışın etkisi altında olacak.