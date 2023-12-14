Kar yağışı Batı'dan yurda giriyor! Haftasonu sert geliyor aman dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre, hafta sonu ile birlikte ülkemizde sıcaklıkların belirgin bir şekilde düşeceği ve batı bölgelerinden başlayarak kar yağışının etkili olacağı bildirildi. İşte detaylar:
Meteorolojinin güncel raporuna göre, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, cumartesi gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve batı bölgelerinde önemli ölçüde azalacak.
Bu düşüşle birlikte sıcaklık değerleri, hafta başından itibaren kuzeybatı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altına inebilir.
Cumartesi günü Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da başlayacak olan kar yağışı, Pazar günü iç bölgelere de etkisini artırarak devam ettirecek. İstanbul'un batı kesimlerinde yer yer kar yağışının etkili olması bekleniyor. İstanbul'un kalan kesimleri ise sağanak yağışın etkisi altında olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bu tahminlere göre, soğuyan hava koşullarıyla birlikte hafta sonu ve hafta başında ülke genelinde kar yağışına hazırlıklı olunması gerekiyor.