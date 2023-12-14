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Kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti!

Kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti!

Adana’nın Kozan ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan kavgada sırtından bıçaklanan genç hayatını kaybetti.

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Olay dün akşam Kozan ilçesine bağlı Türkeli Mahallesi Turgut Özal Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre Ersoy Salih (19) tartıştığı şahıslar tarafından bıçaklandı.

Olay karışan şüpheliler kaçarken, olay yerine gelen ambulansla yaralı Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak genç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polisin olaydan sonra yaptığı çalışmada H.B., M.K., Ö.T.T., R.D. ve E.Ü. gözaltına alındı. Ersoy Salih'in cenazesi Adana Adli Tıp kurumuna gönderilirken, şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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